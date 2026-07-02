Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
England DR Congo W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Harry Kane es un jugador de talla mundial, pero Inglaterra no tiene NINGUNA posibilidad de ganar el Mundial si su rendimiento no mejora rápido. Los cambios de Thomas Tuchel fueron decisivos en la remontada de la República Democrática del Congo tras otro inicio lento

Winners & losers
Inglaterra
World Cup
H. Kane
T. Tuchel
RD Congo
FEATURES
Inglaterra vs RD Congo
Analysis

Harry Kane brilló con Inglaterra el miércoles ante la República Democrática del Congo, pero los Tres Leones deben mejorar mucho para destacar en el Mundial 2026. Por ahora, están lejos del nivel de los mejores.

Kane marcó de dos formas diferentes —ambas decisivas— para remontar un 1-0 en contra y sellar el enfrentamiento del domingo contra México, uno de los países coanfitriones. Sin embargo, no debería haber sido tan difícil.

Inglaterra aspira al título, tiene a Thomas Tuchel en el banquillo y talento en todas las líneas, pero deberá mostrar más en los próximos partidos para ser favorita.

«Mantuvimos la fe y, en la segunda parte, seguimos presionando. Su portero hizo paradas increíbles, pero el equipo nunca aceptó la derrota», afirmó Tuchel.

El bullicio del estadio de Atlanta apenas se apagó tras el gol congoleño a los siete minutos: un centro al segundo palo permitió a Brian Cipenga controlar, ajustar el ángulo y batir a Jordan Pickford por bajo.

Inglaterra respondió con dos cabezazos de Bellingham bien repelidos y un disparo de Rashford despejado bajo palos. Kane recortó al portero y cayó en el área, pero el árbitro no señaló penalti.

Tras el descanso, el ímpetu inglés se diluyó. Rashford envió el balón a la red lateral y Bellingham exigió otra buena parada al portero, pero el equipo de Tuchel sufrió.

Kane cambió el partido: primero marcó de cabeza tras un centro de Gordon y luego, con un regate y un disparo desde la frontal, batió al portero.

«Nuestro capitán es nuestro líder y hoy ha decidido el partido con remates increíbles, dos veces. El segundo fue sencillamente un gol brillante», afirmó Tuchel.

Pese a todo, Inglaterra volvió a complicarse la vida. La República Democrática del Congo es la 46.ª selección del mundo, según la FIFA, mientras que Inglaterra es cuarta. Esa diferencia de nivel debió notarse, por muy resistente que fuera la defensa congoleña.

Inglaterra sigue en liza, pero deberá mejorar mucho si quiere vencer a los mejores en las próximas dos semanas y media.

GOAL analiza los ganadores y perdedores en Atlanta...

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    GANADOR: Harry Kane

    ¿Quién más? Inglaterra ha dependido de Bellingham y Kane para salir del apuro en este torneo (quizá más de lo que Tuchel hubiera querido), y nunca fue tan evidente como aquí.

    Kane parecía intrascendente, pero cobró vida.

    El primer gol pareció inevitable desde que el centro salió de la bota derecha de Gordon. Kane se anticipó con rapidez y remató sin dificultad. El segundo fue brillante.

    Kane es un jugador especial y este remate lo fue aún más: un disparo que se coló por la escuadra y dejó al portero clavado. Fue, sin duda, el momento más importante de Kane con la camiseta de Inglaterra y una razón más para pensar que las estrellas de los Tres Leones pueden llevar al equipo muy lejos en este torneo, aunque no todos estén en su mejor momento.

    • Anuncios
  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Las esperanzas de Inglaterra en el Mundial

    La República Democrática del Congo plantó cara a Portugal y Colombia en la fase de grupos y su fútbol crece. Volverán.

    Sin embargo, Inglaterra aspira a más y, a estas alturas, debe superar a cualquier rival.

    Es difícil entender qué provocó esta actuación. Hay una fórmula clara para vencer a Inglaterra: defender en profundidad, frustrarles y marcar al contraataque. Pero también hay problemas más graves.

    Tras el 1-0 en contra, Inglaterra volvió a atascarse en la reanudación. Solo después de la segunda pausa de hidratación, cuando el pánico ya era inevitable, encontró el nivel necesario para ganar.

    Tuchel afirmó tras el partido que Inglaterra se mostró serena y tranquila en todo momento, pero quienes lo vieron desde las gradas o por televisión —incluidos sus futuros rivales— seguramente pensaron lo contrario.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Anthony Gordon

    Inglaterra necesitaba un revulsivo y Gordon lo aportó. Su mayor virtud es el esfuerzo sin balón, y lo demostró en el último tercio.

    El nuevo fichaje del Barcelona dio las dos asistencias: primero con un pase perfecto para que Kane rematara de cabeza, y luego manteniendo viva la jugada tras un disparo atajado de Bellingham y sirviéndole de nuevo el balón a Kane para que marcara.

    Su actuación fue clave tras haber sido suplente de Marcus Rashford en los dos partidos anteriores. Quizá siga entrando desde el banco, pero esta vez su impacto fue total.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDORES: Los extremos titulares de Inglaterra

    Hasta ahora, Tuchel ha probado distintas opciones en las bandas. Por la izquierda, ha alternado entre Rashford y Gordon. El miércoles fue titular, pero no brilló: en la primera parte su excompañero Aaron Wan-Bissaka despejó un disparo suyo en la línea, y, más allá de eso, le faltó la eficacia que Tuchel exige a un extremo. No fue un fantasma, pero no aprovechó la oportunidad como su técnico esperaba.

    En la otra banda, Noni Madueke se entregó, pero falló en dos aspectos.

    Su último pase fue impreciso y, en defensa, su falta de retroceso dejó a Djed Spence con dos rivales que marcar y a Cipenga con espacio para romper el empate. Detalles mínimos que, en un Mundial, Madueke no supo resolver.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    GANADOR: Thomas Tuchel

    En la rueda de prensa posterior al partido, Tuchel rechazó atribuirse mérito alguno por lo ocurrido durante los 90 minutos.

    «No tuvimos que dar con la clave táctica, ni necesitábamos una nueva perspectiva ni aportar una solución novedosa», afirmó. «Notaba que cada vez que se acercaban, cada vez que hablaban conmigo, estaban comprometidos, tenían las ideas claras y hacían lo que había que hacer».

    Aun así, Tuchel acertó en dos decisiones clave.

    La primera fue sus cambios: Madueke y Rashford salieron en el momento justo y Eberechi Eze, como mediapunta, marcó la diferencia; además, el desplazamiento de Declan Rice al lateral derecho podría ser la solución a un problema futuro.

    La segunda fue su charla en el corrillo durante la pausa de hidratación de la segunda parte. Desde lejos se le vio gesticulando y gritando, aunque él asegura que solo buscó calmar al equipo. Si fue así, fue una lección de calma.

    «El mensaje fue siempre el mismo: seguid golpeando la roca. Seguid golpeando, golpeando, golpeando. Seguid creyendo, seguid haciendo lo que hacemos. No os rindáis», dijo cuando se le pidió que recordara sus instrucciones durante el partido.

  • Jordan PickfordGetty

    PERDEDOR: Jordan Pickford

    Hasta ahora, el verano de Jordan Pickford ha sido tranquilo. Inglaterra ha sabido frenar los contraataques —como señala Tuchel—, así que el portero del Everton apenas ha trabajado. Esta vez, sin embargo, tuvo que intervenir… y falló.

    Cipenga conectó bien el disparo y podría haber sorprendido al portero del Everton al dirigir el balón hacia el primer palo. Pero a Pickford simplemente no se le puede batir en esas situaciones, sobre todo en un contexto en el que Inglaterra está teniendo dificultades para crear ocasiones en ataque.

    Por fortuna, los Tres Leones no lo pagaron esta vez. Pero vendrán rivales que generen más, amenacen más y ataquen con más fuerza. Pickford debe empezar a intervenir.