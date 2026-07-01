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«Harry Kane es sencillamente increíble», afirma Declan Rice, quien asegura que Inglaterra tiene la suerte de contar con un «auténtico líder» tras su doblete decisivo en el intenso duelo contra la República Democrática del Congo
Rice quedó impresionado con el capitán de Inglaterra
Tras el partido, Rice elogió al capitán. Inglaterra evitó la eliminación gracias a un doblete del delantero: primero cabeceó un centro de Anthony Gordon y luego marcó el gol de la victoria desde el borde del área tras un rebote.
«Es sencillamente increíble. Creo que lleva 72 goles esta temporada, eso no es normal. Son cifras de locos», afirmó Rice. «Es un auténtico líder, un capitán; entrena todos los días y se lleva bien con todos los miembros del grupo. Cuando tienes a alguien capaz de decidirte un partido así... Ese segundo gol, lo mandó con un remate de revés al ángulo superior, fue una jugada increíble. ¡Menudo jugador! Tenemos mucha suerte de tenerlo».
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Hitos históricos del n.º 9
Con su doblete ante la República Democrática del Congo, Kane llegó a cinco goles en el torneo y comparte el segundo puesto con Erling Haaland, por detrás de los líderes Kylian Mbappé y Lionel Messi. Sus tantos en el final mantuvieron vivo el sueño inglés y sellaron el cruce de octavos contra México.
Según Opta, sus tantos refuerzan su condición de leyenda: es uno de los dos futbolistas, junto a Cristiano Ronaldo (24), que alcanzan los 20 goles entre Mundial y Eurocopa. Además, desde la Euro 2020 ha anotado 10 goles en eliminatorias, por delante de Mbappé (7) y más del triple que Olmo, Dolberg y Ramos (3 cada uno).
Superar un susto en el Mundial
Inglaterra se quedó 0-1 en el minuto 7, cuando Brian Cipenga aprovechó un espacio en el área y batió a Jordan Pickford por el primer palo. El equipo europeo tardó en encontrar su ritmo ante una inspirada selección africana. Con la presión en aumento, Rice aseguró que el grupo seguía creyendo en la remontada. Al final lo lograron: es solo la segunda vez en la historia —y la primera desde la final de 1966 contra Alemania— que Inglaterra gana un partido del Mundial tras encajar el primer gol.
«Solo intento ordenar mis pensamientos. Ha sido un partido muy duro y exigente. Estoy eufórico por haber ganado al final. Incluso cuando nos pusimos 1-0 por detrás, seguí tranquilo. Ya ha habido sorpresas en este torneo, pero, aunque ellos ganaban 1-0, creía que teníamos suficiente en el campo. Generamos ocasiones, bloquearon algunas en la línea y creí que nos pitarían un penalti, pero no lo concedieron. Teníamos que seguir, hacer diagonales, centrar al segundo palo y explotar espacios. Si insistes, algo sale. Harry dio un paso al frente y marcó dos goles».
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El cambio defensivo de Rice en el lateral derecho
En los frenéticos minutos finales sorprendió ver a Rice, centrocampista, actuando como lateral derecho para frenar la velocidad de la República Democrática del Congo.
«Fueron los 12 minutos más duros del partido, jugando de lateral derecho. El encuentro se parecía a un partido de baloncesto, con un ir y venir constante, y tuvimos que bajar el ritmo porque ellos tienen extremos rápidos. Nos complicamos más de lo necesario. He jugado ahí un par de veces esta temporada, conozco el puesto; no es mi mayor punto fuerte, pero haré lo que sea por el equipo y el entrenador. A falta de 12 minutos di lo mejor de mí y creo que lo hice bien. Ya veremos qué pasa en el próximo partido, pero espero no tener que jugar de lateral derecho».