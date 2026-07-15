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Harry Kane es calificado como «el mejor de todos los tiempos» por Geoff Hurst, héroe de 1966, mientras el capitán de Inglaterra, que ha batido récords, pone su mirada en la gloria del Mundial
El mejor de todos los tiempos
Inglaterra se prepara para un duelo histórico en Norteamérica y ha recibido el respaldo de un experto en triunfos. Hurst, único jugador con un hat-trick en una final hasta 2022, lo ha elogiado como el mejor goleador de la historia del país. Este verano Kane batió récords: superó a Bobby Moore como el capitán con más partidos y se consolidó como máximo anotador de la selección en grandes torneos.
En Wembley, antes de la semifinal contra Argentina, Hurst fue contundente al valorar al jugador del Bayern de Múnich: «Va a ser difícil superar los goles que ha marcado, así que diría que es el mejor de Inglaterra», admitió en la web oficial de la selección inglesa. «Su palmarés actual es sencillamente increíble, tanto por el número de partidos disputados como por los goles que está marcando, y lo está haciendo en partidos importantes, como hemos visto en este torneo».
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Un liderazgo al estilo de Moore
Más allá de los goles, a Hurst le impresionan los valores intangibles que Kane aporta al equipo de Thomas Tuchel. La leyenda del West Ham comparó al actual capitán con su legendario capitán de 1966, Bobby Moore. Hurst recordó que Moore ya era un líder nato desde sus días de colegio y ve esa misma autoridad magnética en Kane, tanto dentro como fuera del campo, durante esta larga trayectoria en la competición.
«Su liderazgo es evidente, y eso es importante», explicó Hurst. «Habla con los jugadores después de los partidos y en el círculo central. También es un gran ejemplo por su actitud, su comportamiento y su forma de jugar.
Es un ejemplo magnífico, no solo en el fútbol, sino en su vida como persona, y eso también es importante... Creo que Harry Kane encaja perfectamente en ese mismo molde, no solo en el campo, sino también fuera de él, con todo lo que hacen juntos».
Apoyando la revolución de Tuchel
Hurst respaldó a Tuchel. En otra entrevista, el veterano delantero recordó que nunca una selección ganó un Mundial con un técnico extranjero, pero confía en que la preparación del alemán y el ambiente de equipo que ha creado puedan romper esa racha.
Además, valora los momentos de relajación en plena concentración. Tras el tajante rechazo de Jude Bellingham a las críticas de Tuchel después de ganar a Noruega en cuartos, a Hurst le divirtió la confianza del jugador del Real Madrid. «Me encantó que Tuchel dijera que no dimos lo mejor de nosotros, eso es emocionante. La respuesta de Bellingham, un simple “da igual”, me hizo reír, fue muy graciosa. Me encanta esa actitud, fue una respuesta fantástica», comentó Hurst.
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Un duelo épico para el recuerdo
La próxima semifinal entre Inglaterra y Argentina promete drama. Más allá del famoso gol de la «Mano de Dios» de Diego Maradona en 1986, la rivalidad mundialista nació dos décadas antes. Hurst marcó el gol de la victoria en 1966, en un partido recordado por la expulsión de Antonio Rattin. Tras su reciente fallecimiento, Hurst rindió homenaje a su antiguo rival.
«Es muy triste que esto ocurra sesenta años después», reflexionó. «Era el líder de su equipo, y contaban con muy buenos jugadores. Por supuesto, fue expulsado, lo que influyó en el resultado, ya que perdieron a un jugador muy importante en aquel momento».
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