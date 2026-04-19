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Harry Kane elogia la «mentalidad» del Bayern de Múnich tras conquistar su segundo título consecutivo de la Bundesliga
El campeón se lleva el título en el Allianz Arena
El Bayern se proclamó campeón de Alemania 2025-26 al vencer 4-2 al Stuttgart. Chris Führich abrió el marcador para los visitantes, pero los locales respondieron con un hat-trick en seis minutos de Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies. Harry Kane, que entró en el descanso por Jamal Musiala, hizo el cuarto en el 52, y Chema Andrés marcó el del honor en el 90. Con esta victoria, el Bayern llega a 79 puntos, 15 más que el Dortmund a falta de cuatro jornadas, y defiende el título.
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La mentalidad de élite impulsa al Bayern
Tras ganar el trofeo, Kane destacó la fortaleza mental del equipo como clave de la temporada. «Ha sido una temporada fantástica. Rematar la liga con tantos goles es mérito de la mentalidad del grupo. Seguiremos luchando hasta el final. Aún nos queda mucho por lograr en otras competiciones. Todo el trabajo y los días juntos hacen que valga la pena para volver a ser campeones».
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Cifras históricas para Kane
El delantero inglés ha vuelto a brillar con el Bayern esta temporada: su gol ante el Stuttgart elevó a 32 su cuenta liguera en solo 27 partidos. En todas las competiciones, Kane suma 51 goles en 43 encuentros. Su precisión en el pase, del 95 % en 45 minutos contra el Stuttgart, refleja su enorme impacto. Desde su llegada a Alemania en 2023, suma 136 goles y 32 asistencias en 139 partidos. Su regularidad ha llevado al Bayern a marcar 109 goles y a una diferencia de +80.
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En busca del triplete y de nuevas glorias
El Bayern apenas tiene tiempo para celebrar, pues busca un triplete histórico. El miércoles visitará al Bayer Leverkusen en las semifinales de la Copa DFB y luego volverá a la liga para enfrentar al Mainz. Después le aguarda la semifinal de la Liga de Campeones ante el vigente campeón, el París Saint-Germain.