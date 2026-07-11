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Harry Kane describe como «surrealista» jugar al golf con Donald Trump y reconoce que el presidente de EE. UU. «es bastante bueno»
Kane se reúne con el presidente de EE. UU.
El capitán de la selección inglesa, Kane, habló sobre su partida de golf con Trump en Palm Beach, Florida. Trump lo reveló primero a la prensa y Kane lo confirmó en Miami, antes de los cuartos de final del Mundial contra Noruega. El delantero de 32 años explicó que aceptó la invitación presidencial hace 18 meses, durante una visita a la zona.
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El delantero elogia las habilidades de Trump
Durante la rueda de prensa, Kane agradeció la oportunidad y elogió la destreza del jefe de Estado en el golf, deseando mantener un nivel similar en la vejez.
Kane relató la experiencia a los medios: «Jugamos hace unos 18 meses en Palm Beach. Fue surrealista conocerlo y jugar con él.
Juega bastante bien al golf. Espero poder jugar tan bien como él cuando tenga su edad. Fue una experiencia única y estoy muy agradecido por la invitación».
Admiración y apoyo mutuos
Antes, Trump elogió a Kane en Truth Social tras la victoria de Inglaterra 3-2 sobre México en octavos: «Es un gran jugador y me cae muy bien; además, es buen golfista».
Además, la selección de los Tres Leones recibió un impulso motivador de Sir David Beckham, quien los visitó en su entrenamiento en las instalaciones del Inter de Miami.
Kane describió el encuentro: «Solo nos deseó suerte; tras la mayoría de los partidos me escribe y seguimos en contacto. Es un gran aficionado de Inglaterra; todos sabemos lo mucho que significa para él representar a Inglaterra, ser capitán y jugar como lo hacía cada vez que se ponía la camiseta.
Solo estaba allí para apoyarnos. Me alegró ponerme al día con él y que algunos de los chicos pudieran charlar. Es una leyenda de Inglaterra. Esperemos que mañana podamos hacerle sentir orgulloso».
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A los «Tres Leones» les espera el partido contra Noruega
Kane se concentra de nuevo en el campo para guiar a Inglaterra ante Noruega en los cuartos de final del sábado. El equipo de Thomas Tuchel, en racha tras vencer a México, debe mantener su defensa alerta. Ganar en Miami es clave para que los Tres Leones avancen a semifinales.
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