Harry Kane derrota a mbappé y Yamal a sangre fría: ¿cómo desafió los pronósticos y se llevó el Balón de Oro?

Quizás el aspecto más llamativo de la coronación de Harry Kane fue su éxito al ganar el Balón de Oro sin conquistar uno de los grandes títulos que suelen influir en la identidad del ganador del premio.

En un momento en que algunas de las grandes conquistas individuales se han asociado a ganar la Liga de Campeones de Europa, el Mundial o los torneos continentales, Kane llegó al podio después de que el Bayern Múnich fracasara en la conquista de la Liga de Campeones y quedara eliminado en semifinales.

Y pese al éxito del conjunto alemán al lograr el doblete nacional durante la temporada pasada, estos títulos no tuvieron la dimensión de la Liga de Campeones en cuanto a su influencia en la carrera por el Balón de Oro, lo que convirtió los números individuales del delantero inglés en un elemento decisivo para inclinar la balanza a su favor.

Este resultado demuestra que la votación no se basó únicamente en el número de títulos que logra un jugador, sino que tuvo en cuenta el nivel del rendimiento individual, la influencia en los resultados, la constancia a lo largo de toda la temporada y la capacidad de ofrecer cifras excepcionales en las distintas competiciones.

Históricamente, el Balón de Oro solo estuvo al alcance de los jugadores europeos desde su fundación en 1956 y hasta 1995, cuando se abrió la puerta de la competición a los jugadores de distintas nacionalidades, un giro que amplió el círculo de candidatos y cambió la naturaleza de la carrera.

Desde entonces, los años de celebración del Mundial fueron testigos en cuatro ocasiones de la coronación de un jugador que había ganado el torneo, mientras que el premio de Messi en 2023 fue una excepción ligada a la celebración del Mundial de Catar en el invierno de 2022.

Con todo, el triunfo del campeón del mundo no fue algo inevitable en cada edición, pues Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric ya habían conquistado el premio en años en los que no se coronaron campeones del mundo.

Esta es tan solo la quinta vez en los últimos veinte años que el premio recae en un jugador que no ha ganado el Mundial, la Liga de Campeones de Europa, la Eurocopa o la Copa América, según el balance recogido en el informe, con lo que Kane se suma a una lista a la que también estuvieron ligadas tres de las coronaciones de Messi.

Lamine Yamal figuraba entre los principales candidatos, beneficiándose de su coronación en el Mundial con España según los datos recogidos, además de su brillante actuación con el Barcelona, pero el premio acabó finalmente en manos de Kane, que presentó un sólido expediente individual difícil de ignorar.

El año pasado, la conquista de la Liga de Campeones de Europa por parte de Ousmane Dembélé con el Paris Saint-Germain contribuyó a que ganara el Balón de Oro, lo que pone de manifiesto la magnitud de la influencia que pueden dejar los grandes títulos en el camino de la votación.

Pero el caso de Kane fue diferente; se impuso gracias a unas cifras goleadoras sin precedentes en la historia del Bayern Múnich y a un balance global que lo situó entre los mejores goleadores que ha conocido la historia de este deporte, confirmando que la ausencia de un título europeo no anula necesariamente el valor de una temporada excepcional.



