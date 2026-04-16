Harry Kane, de 32 años, lanzó un mensaje desafiante al París Saint-Germain en una entrevista con TNT Sports. El Bayern de Múnich eliminó al Real Madrid el miércoles y avanzó a semifinales, donde se medirá al PSG.
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Harry Kane, del Bayern Múnich, manda un claro mensaje al PSG tras eliminar al Real Madrid en la Champions
El Bayern perdía tres veces en el Allianz Arena, pero venció 4-3 al Real Madrid en la vuelta (6-4 en el global). El Rekordmeister avanzó a semifinales de la Champions y ahora enfrentará al París Saint-Germain.
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Tras el partido, Kane fue claro: «Si jugamos a nuestro nivel, podemos ganar a cualquiera, incluso al PSG, uno de los mejores equipos de Europa».
El delantero estrella inglés añade que esta victoria da gran impulso al equipo de Vincent Kompany: «Derrotar al Real Madrid en esta fase de la temporada te da mucha confianza».
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El exdelantero del Tottenham Hotspur destaca que el club alemán más laureado está cuajando una temporada magnífica. «Desde principios de año no hemos dejado de hablar de que seguimos en liza en todas las competiciones».
Sobre la roja a Camavinga, añade: «Me pareció una segunda amarilla justa; a veces las decisiones te benefician y otras no. Esta vez nos benefició».
El Bayern aún puede lograr el triplete esta temporada: lidera la Bundesliga con doce puntos sobre el Borussia Dortmund y está en semifinales de la Copa DFB y de la Liga de Campeones, donde enfrentará al Bayer Leverkusen y al PSG, respectivamente.