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Harry Kane deja entrever que seguirá en el Bayern de Múnich, con un nuevo contrato previsto en el próximo mes, mientras el Barcelona sigue de cerca al capitán de Inglaterra
Avances positivos en las negociaciones contractuales
Kane ha revelado que espera comprometer su futuro a largo plazo con el Bayern de Múnich firmando un nuevo contrato en el próximo mes. Hablando durante la concentración con Inglaterra, Kane confirmó que el proceso ha sido transparente y cordial. Dijo a los periodistas: "Las conversaciones van bien. He sido bastante abierto y sincero al respecto. Seguimos hablando ahora y creo que avanzan en la dirección correcta. Ambas partes se lo han tomado con mucha calma".
Añadió: "Todo el mundo puede ver que soy feliz allí, por cómo estoy rindiendo y por cómo hablo fuera del campo. Creo que todo se está llevando con franqueza y honestidad. Espero que se cierre algo. En el próximo mes más o menos debería haber algún tipo de decisión y creo que será positiva".
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El interés del Barcelona y un estado de forma de récord
La situación contractual de Kane no ha pasado desapercibida para la élite europea, y, según se informa, el líder de LaLiga, el Barcelona, está pendiente de su disponibilidad cuando a su actual contrato le quedan sus últimos nueve meses. El delantero de Inglaterra llegó a Múnich tras un traspaso de 120 millones de euros procedente del Tottenham Hotspur y desde entonces se ha consolidado como uno de los rematadores más letales de la historia de la máxima categoría alemana.
Su impacto quedó reflejado la semana pasada, cuando pulverizó un hito histórico del fútbol alemán. Durante una contundente victoria por 7-0 ante el Union Berlin, Kane se convirtió en el jugador más rápido de la historia en alcanzar los 100 goles en la Bundesliga, logrando la hazaña apenas 49 años después de que se estableciera el récord anterior. Con un impresionante balance de 152 goles en 154 partidos con el club, su importancia para el equipo sigue siendo incuestionable.
Abordar la identidad táctica de Inglaterra
Mientras su futuro a nivel de clubes acapara los titulares, Kane también ha aprovechado su plataforma con la selección para defender el planteamiento táctico de Inglaterra. Han ido en aumento las críticas al estilo de juego de Inglaterra en comparación con el dominio basado en la posesión de equipos como España.
Kane, sin embargo, cree que Inglaterra debería estar orgullosa de su reciente trayectoria en los torneos. «La realidad es que tenemos uno de los mejores registros de la historia reciente a nivel de selecciones. Sí tenemos una identidad con Gareth y Thomas, y gran parte de ella es la unión, el poder, la fuerza y el físico. Simplemente creo que en los momentos más importantes no hemos mostrado eso, no hemos mostrado nuestro verdadero yo».
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¿Qué le espera a Harry Kane?
Con su futuro en el Bayern de Múnich aún por resolverse, el foco inmediato de Kane está en Inglaterra, que afronta un exigente calendario de la Nations League contra España, Chequia y Croacia.
Una vez terminado el parón internacional, Kane regresará al Bayern y afrontará un tramo cargado de partidos a nivel de clubes, empezando por un duelo de la Bundesliga contra el Augsburgo antes de un gran choque de la Champions League ante el Arsenal, subcampeón de la pasada temporada.
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