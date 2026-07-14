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Harry Kane critica las polémicas entrevistas de Jude Bellingham y Thomas Tuchel, y acusa a los medios de intentar crear «divisiones» en la selección de Inglaterra para el Mundial
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Las declaraciones tras el partido desatan la polémica
Las tensiones aumentaron tras el partido. Tuchel afirmó que Inglaterra «tuvo suerte» y que «no estaba contento» con el rendimiento del equipo. Al preguntarle por las palabras de su entrenador, Bellingham respondió de forma fría, lo que avivó las especulaciones sobre la armonía del grupo tras la victoria por 2-1 en cuartos de final contra Noruega.
El centrocampista del Real Madrid respondió sin rodeos a las críticas: «Da igual, es un trabajo duro». El cruce verbal obligó a Kane a pronunciarse para acallar los rumores antes del partido contra Argentina.
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El capitán critica duramente la versión de los medios
Kane salió en defensa de su compañero durante una entrevista con BBC Sport para corregir la narrativa negativa que circulaba. El capitán de Inglaterra declaró: «Cuando juegas un partido así y te preguntan cinco minutos después del pitido final, ¿qué quieres que diga Jude Bellingham si ni siquiera sabía lo que se había dicho?
«Acabábamos de salir de una batalla. Es fácil intentar crear división; parece algo típico de los ingleses en estos grandes torneos. Pero es todo lo contrario. El equipo está donde está gracias a nuestra unión, no solo entre los jugadores, sino también con el entrenador y el cuerpo técnico. A veces se le da más importancia a las cosas de la que realmente tienen».
El delantero elogia el enfoque de Tuchel
El marcado contraste en los estilos de gestión entre Tuchel y su predecesor, Sir Gareth Southgate, ha sido objeto de intenso escrutinio tras el intercambio de palabras después del partido en Miami. Sin embargo, Kane ha destacado que la plantilla valora la honestidad y el carácter directo de Tuchel, ya que sus instrucciones son sinceras y espontáneas.
Kane elogió el enfoque transparente del técnico alemán: «Él [Tuchel] lleva el corazón en la mano y la gente lo valora. Cuando habla, nunca sigue un guion. Eso es lo que le hace ser quien es. Cuando algo sale de forma natural, uno cree en ello, cree en lo que dice, cree en su enfoque. Es uno de los mejores entrenadores del mundo por una razón. Lo entendemos. En los últimos dos años lo hemos conocido y sabemos qué le hace feliz».
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Los Tres Leones se enfrentarán a los actuales campeones
El equipo de Tuchel afronta una prueba monumental: se mide este miércoles a la campeona del mundo, Argentina, en el Estadio de Atlanta. Inglaterra suma ocho partidos sin perder, pero debe estar alerta ante una Albiceleste que encadena 13 victorias.
Será la prueba definitiva para la zaga inglesa, que tratará de frenar a Lionel Messi, máximo goleador del torneo con ocho tantos, los mismos que Kylian Mbappé.
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