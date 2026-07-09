Harry Kane contra Erling Haaland: ¿Quién es el mejor delantero del mundo?

Lo más fascinante es la rivalidad entre los dos delanteros. Erling Haaland y Harry Kane son los dos mejores «números 9» del mundo (Kylian Mbappé no es un «número 9»). Hoy la diferencia es abismal.

Sin embargo, lo hacen de formas muy distintas: Haaland toca poco el balón, pero es letal dentro del área. Kane, más móvil y buen pasador, podría jugar de 10.

Además, sus personalidades difieren: Kane transmite elegancia, mientras que Haaland, una década más joven, resulta más salvaje y quizá más entretenido. ¿Quién es mejor? Comparar es complicado, pero GOAL lo intentará, categoría por categoría...