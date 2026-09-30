Preguntado por si el veredicto sobre el City era un tema de conversación dentro de la selección, Kane admitió que no sabía absolutamente nada. «Para ser sincero, hoy ni siquiera me enteré de la noticia literalmente hasta después del partido», afirmó. «He estado todo el día sin mirar el móvil. No puedo comentarlo ahora. Estoy seguro de que en los próximos días se hablará de ello de una manera informal. Siempre digo que cuando estamos aquí, estamos con Inglaterra».

El prolífico delantero añadió que Anderson y Guehi se encargarían de la situación cuando regresaran a la disciplina de sus clubes, al tiempo que valoró el rendimiento del equipo. «Trabajo hecho, fue una actuación profesional», dijo Kane. «Aquí estamos centrados en Inglaterra y esos chicos se ocuparán de ello, obviamente, cuando vuelvan. Desde nuestro punto de vista, todo gira en torno a Croacia el sábado».

Mientras tanto, Tuchel confirmó que no había hablado con sus jugadores del City. «No lo hice. Ahora me siento culpable», confesó el seleccionador cuando le preguntaron si necesitaba cuidar de la pareja. «La verdad es que no, porque solo estoy centrado en todo lo que tenemos que manejar aquí y en preparar al equipo. No hablé con ellos sobre el asunto y no voy a comentarlo.

«Creo que hoy Marc estuvo absolutamente excelente después de un partido duro contra España. La reacción fue del máximo nivel y Elliot Anderson también hizo un buen partido».



