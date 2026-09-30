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Harry Kane, capitán de Inglaterra, arroja luz sobre la reacción en la concentración de Inglaterra después de que el Manchester City fuera declarado culpable de infringir las normas financieras
El City fue declarado culpable antes de la victoria de Inglaterra
La Premier League soltó una bomba el martes por la tarde al confirmar que el Manchester City había sido declarado culpable de todos los cargos relacionados con infracciones de las normas financieras. Una comisión independiente dictaminó que el gigante del Etihad utilizó acuerdos «ficticios» entre 2009 y 2018 para inflar falsamente los ingresos y reducir los costes.
Este anuncio monumental llegó apenas unas horas antes de que Inglaterra saltara al campo en Praga. El equipo de Thomas Tuchel logró una cómoda victoria por 2-0 sobre Chequia en la Nations League, rehaciéndose de una derrota inicial ante la vigente campeona del mundo, España.
A pesar de la noticia de última hora sobre su club, los dos jugadores del City, Elliot Anderson y Marc Guehi, fueron titulares. El conjunto local disputó gran parte del partido con 10 hombres después de que Pavel Sulc viera la tarjeta roja por una entrada tardía sobre Anderson tras una revisión del VAR. El delantero del Barcelona Anthony Gordon abrió el marcador justo después del descanso, antes de que Kane sentenciara el resultado en el minuto 69.
- ZUMA Press Wire
Kane y Tuchel abordan la noticia bomba
Preguntado por si el veredicto sobre el City era un tema de conversación dentro de la selección, Kane admitió que no sabía absolutamente nada. «Para ser sincero, hoy ni siquiera me enteré de la noticia literalmente hasta después del partido», afirmó. «He estado todo el día sin mirar el móvil. No puedo comentarlo ahora. Estoy seguro de que en los próximos días se hablará de ello de una manera informal. Siempre digo que cuando estamos aquí, estamos con Inglaterra».
El prolífico delantero añadió que Anderson y Guehi se encargarían de la situación cuando regresaran a la disciplina de sus clubes, al tiempo que valoró el rendimiento del equipo. «Trabajo hecho, fue una actuación profesional», dijo Kane. «Aquí estamos centrados en Inglaterra y esos chicos se ocuparán de ello, obviamente, cuando vuelvan. Desde nuestro punto de vista, todo gira en torno a Croacia el sábado».
Mientras tanto, Tuchel confirmó que no había hablado con sus jugadores del City. «No lo hice. Ahora me siento culpable», confesó el seleccionador cuando le preguntaron si necesitaba cuidar de la pareja. «La verdad es que no, porque solo estoy centrado en todo lo que tenemos que manejar aquí y en preparar al equipo. No hablé con ellos sobre el asunto y no voy a comentarlo.
«Creo que hoy Marc estuvo absolutamente excelente después de un partido duro contra España. La reacción fue del máximo nivel y Elliot Anderson también hizo un buen partido».
El City mantiene su inocencia ante la amenaza de expulsión
Mientras la concentración de Inglaterra sigue totalmente centrada en sus compromisos internacionales, las consecuencias del fallo de la comisión independiente dominarán el panorama nacional. La Premier League ha afirmado que las posibles sanciones se determinarán en una vista posterior. Se dice que la expulsión de la máxima categoría es una posibilidad real para el conjunto de Mánchester.
El City ya ha emitido un comunicado en el que mantiene su inocencia y se espera que presente un recurso antes de la fecha límite del 2 de octubre. Por ahora, la selección de Tuchel ha logrado aislarse del ruido.
- Mark Pain
Inglaterra cambia el foco hacia la prueba ante Croacia
Inglaterra debe centrar rápidamente su atención en un crucial duelo de la Nations League contra Croacia el sábado por la tarde. Será vital dar continuidad a su actuación sólida y a la portería a cero en Praga, mientras Tuchel busca consolidar la dinámica y dejar definitivamente atrás la reciente derrota ante España.
Tras el viaje a Croacia, Inglaterra regresará al estadio de Wembley el próximo martes para el partido de vuelta contra Chequia, donde Kane y compañía esperarán consolidar su posición en la fase de grupos.
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