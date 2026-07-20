Tuchel ha sido criticado por sus decisiones tácticas en los últimos 30 minutos de la semifinal contra Argentina. Tras el gol de Anthony Gordon en el 55’, el técnico alemán realizó cambios defensivos que, según muchos, invitaron a la presión rival. Sin embargo, Kane insiste en que Tuchel es el líder adecuado y recuerda que Inglaterra ganó el bronce al vencer a Francia en el tercer puesto. «Es nuestro mejor resultado en 60 años», recordó Kane. «Su entusiasmo, su emoción y su experiencia táctica no garantizan acierto permanente.

«No solo infundió confianza a los jugadores, sino que también hizo creer al país que este era nuestro año. Por eso duele aún más que otros años, porque todo el mundo creía que íbamos a llegar hasta el final».