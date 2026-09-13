Getty Images Sport
Traducido por
Harry Kane alcanza la marca de los 100 goles en la Bundesliga mientras el Bayern de Múnich logra una ajustada victoria sobre el Elversberg
Rompiendo récords en tiempo récord
Kane firmó otra actuación magistral para alcanzar la notable cifra de 100 goles en la máxima categoría alemana en apenas 97 partidos. El delantero asistió primero a Lennart Karl en el gol inicial en el minuto 26 del partido, mostrando su élite capacidad de creación antes de que Maurice Krattenmacher empatara para los locales.
Cuando el Bayern de Múnich más lo necesitaba, Kane dio un paso al frente y marcó el tanto decisivo en el minuto 72. Según las estadísticas del partido de Sofascore, este histórico gol confirmó su tanto número 100 en la Bundesliga y puso el broche a una extraordinaria actuación individual a domicilio.
- Getty Images Sport
Un hito legendario para la delantera de Inglaterra
El gol ante el Elversberg no solo aseguró un hito a nivel nacional; también fue su gol número 150 con el Bayern en apenas 153 partidos en todas las competiciones. El legendario delantero inglés ha transformado por completo el ataque bávaro desde su llegada.
Con un promedio de casi un gol por partido, Kane sigue desafiando las expectativas y reescribiendo la historia moderna del club. El Bayern ha dependido enormemente de su talismán, y sus números reflejan una dominante exhibición ofensiva en todos los registros que deja a los defensas rivales buscando respuestas de forma constante.
Un estado de forma imparable durante todo el año natural
Su fenomenal regularidad queda perfectamente reflejada en sus descomunales cifras a lo largo del año natural 2026. Kane ya acumula 77 goles y ha dado nueve asistencias, lo que eleva su total a unas increíbles 86 participaciones de gol en los últimos nueve meses.
Esta forma arrolladora se ha trasladado sin problemas a la presente temporada. En solo cuatro apariciones este curso, el prolífico delantero ha firmado cuatro goles y dos asistencias. Unos registros tan asombrosos ponen de relieve por qué el gigante alemán cuenta ahora mismo con una de las fuerzas ofensivas más letales del fútbol europeo.
- Getty Images Sport
Con la vista puesta en el próximo desafío
Tras esta trabajada victoria a domicilio, el Bayern cambiará rápidamente su atención hacia su próximo desafío nacional. El gigante bávaro se medirá al Union Berlin el próximo viernes antes del inminente parón internacional. Kane buscará sin duda ampliar su increíble marca de 150 goles en ese partido, mientras el club aspira a mantener su fuerte impulso inicial de cara a la pausa.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias