Sus logros lo postulan como candidato al Balón de Oro. Al preguntarle si Kane debe ganar el Mundial —tras quedar subcampeón en la Liga de Campeones— para conseguirlo, el exdelantero inglés Fowler —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetMGM— afirmó: «No necesariamente. A nivel individual, sería fantástico, pero su palmarés ya habla por sí solo. Se fue a Alemania y superó las expectativas.

Cuando piensas en el Balón de Oro y en los grandes jugadores, él debe estar entre los mejores por su palmarés. No creo que ganar el Mundial influya en la decisión; ya ha demostrado su valía.

No ganó la Champions este año, pero conquistó la Bundesliga con muchos goles. No creo que ganar el Mundial le dé el empujón final, porque ya ha demostrado su valor. Para mí, eso no implica: “Démosle el Balón de Oro porque ha ganado el Mundial”. Su trayectoria ya es brillante. Debería estar en la conversación.

«Es probable que sea el favorito en cuanto a goles. Está el chico, [Lamine] Yamal, que ha sido increíble. También [Ousmane] Dembélé, que viene de ganar dos Champions y volverá a mencionarse. Pero ¿por qué no se mencionaría a Harry Kane, si sus goles han sido increíbles?».