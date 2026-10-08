En el City Ground buscaban un sustituto adecuado para Elliot Anderson, después de haber traspasado al internacional inglés al Manchester City por 116 millones de libras (153 millones de dólares). Con dinero para gastar, el Nottingham Forest presentó una oferta de 40 millones de libras (53 millones de dólares) por Armstrong.

El Everton estaba dispuesto a negociar, ya que el club de Merseyside era consciente de la necesidad de recaudar fondos que pudieran reinvertirse en otros objetivos. Se entablaron conversaciones y una estrella formada en casa estaba lista para hacer las maletas rumbo a Trentside.

La noticia de ese posible traspaso salió a la luz antes del duelo de los Toffees con el Bournemouth. Los aficionados dejaron claro durante ese partido de la Premier League que se oponían con firmeza a la marcha de una gran promesa que se espera que siga en algún momento los pasos de Anderson hasta la selección absoluta de Inglaterra.

La directiva del Everton captó el mensaje alto y claro, y se informó al Nottingham Forest de que la operación propuesta quedaba cancelada. Es raro que los aficionados tengan tanta influencia en los asuntos de un club, y cuesta recordar una situación similar en la máxima categoría del fútbol inglés.