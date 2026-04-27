Füllkrug, cedido por el West Ham United al AC Milan, regresará a Londres en verano, pues no tiene futuro en el club italiano. El delantero de 33 años buscaba minutos y goles con el Rossoneri para aspirar a la selección alemana, pero apenas es suplente y solo ha marcado un tanto.

En West Ham, donde tiene contrato hasta 2028, se espera que salga este verano. «Lo cederían casi gratis, quieren sacarlo de la nómina», afirmó Plettenberg.

Por eso el Wolfsburgo ya trabaja en su fichaje, buscando una referencia que ilusione y aporte estabilidad al vestuario. Plettenberg destaca sus raíces en Baja Sajonia. Con 24 partidos internacionales, nació en Hannover y, pese a algunas lesiones, se consolidó en el Hannover 96 y el Werder Bremen.

En 2023 pasó del Werder al Borussia Dortmund por 17 millones de euros y, a las órdenes de Edin Terzic, fue clave: 15 goles y 10 asistencias en 43 partidos. En la campaña hacia la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (0-2), Füllkrug anotó goles clave en la vuelta de cuartos frente al Atlético de Madrid y en la ida de semifinales ante el París Saint-Germain.

Tras solo una temporada fichó por el West Ham United por 27 millones de euros para cumplir su sueño de jugar en la Premier League, pero este se convirtió en una pesadilla: las lesiones musculares le apartaron del equipo y de la selección. Con los Hammers solo ha marcado tres goles en 29 partidos.