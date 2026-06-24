«Haré todo lo que esté en mi mano»: la estrella brasileña Raphinha rompe su silencio sobre la lesión sufrida en el Mundial en un emotivo comunicado

Raphinha, de 29 años, fue clave para Brasil ante Marruecos y Haití, pero su racha se cortó de golpe. Contra Haití sintió un fuerte dolor en la pierna derecha y salió antes del descanso. Las pruebas confirmaron una lesión muscular en el muslo derecho que pone en duda su continuidad en el torneo.

La CBF informó que el jugador del Barcelona se queda con el grupo para realizar un tratamiento intensivo. Su temporada en el Camp Nou ya había sufrido interrupciones por lesiones similares, por lo que este nuevo contratiempo es especialmente desafortunado; aun así, el extremo mantiene el ánimo.