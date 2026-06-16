¿Hará lo mismo Cristiano Ronaldo? Novedades sobre el futuro de Roberto Martínez al frente de Portugal antes del debut mundialista de CR7

La marcha del seleccionador pone el foco en Cristiano Ronaldo, que podría disputar su último gran torneo. El legendario delantero sueña con ganar por fin el Mundial, el único título importante que falta en su palmarés. Junto a estrellas como Bruno Fernandes, el veterano ariete carga con las expectativas de toda una nación. Portugal debutará en el Grupo K ante la República Democrática del Congo el miércoles 17 de junio, luego se medirá a Uzbekistán el 23 y cerrará la fase contra Colombia el 28. Si el astro siguiera los pasos del técnico y se marchara, ganar este torneo sería la despedida perfecta.