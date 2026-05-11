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Hansi Flick y el Barcelona acuerdan renovar su contrato tras ganar La Liga
Un nuevo contrato a largo plazo para el técnico alemán
El Barcelona y Flick, representado por su agente Pini Zahavi, han acordado renovar el contrato del entrenador alemán, según Mundo Deportivo. El pacto premia su excelente trayectoria y llega tras la defensa del título de La Liga, afianzando su papel en el proyecto blaugrana.
El nuevo contrato amplía su vínculo con el club hasta 2028 y añade una opción de prórroga de un año más si se cumplen ciertos objetivos deportivos.
- AFP
Las negociaciones dirigidas por Zahavi y Deco
El avance en las negociaciones llega tras varias reuniones entre Zahavi y la directiva del Barcelona. Zahavi, amigo personal del presidente Joan Laporta, se reunió con el director deportivo Deco para cerrar los detalles económicos y deportivos de la renovación. La buena relación entre las partes agilizó el proceso.
Desde abril, el club buscaba a Flick para liderar los dos primeros años del nuevo mandato de Laporta, que arranca el 1 de julio. Este acuerdo garantiza la estabilidad necesaria para seguir creciendo.
Se espera una confirmación oficial en breve
El presidente interino, Rafa Yuste, anticipó que el anuncio sobre el futuro de Flick es inminente. Durante las recientes celebraciones del título, destacó la adaptación del exentrenador del Bayern de Múnich a la cultura del club y de la ciudad.
Yuste declaró: «La renovación será muy sencilla. La gente ha visto que está muy a gusto en Barcelona. Se ha adaptado muy bien al club. Solo tenemos que ultimar algunos detalles, pero cuando Deco y él lo deseen, lo haremos público».
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Centrémonos en alcanzar los 100 puntos y los goles
Aunque Barcelona y Flick ya tienen acuerdo, el anuncio espera, pues el técnico alemán quiere cerrar la temporada con buen pie. El equipo sigue buscando 100 puntos y 100 goles en La Liga: tiene 91 de cada a falta de tres partidos: Alavés, Betis y Valencia.