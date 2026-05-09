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Hansi Flick, técnico del Barcelona, responde sobre el caos en el Real Madrid y opina con sinceridad sobre Kylian Mbappé
Flick responde a los rumores sobre la crisis en el Real Madrid
Aumenta la tensión de cara al próximo Clásico entre Barcelona y Real Madrid. La situación se ha caldeado en el vestuario madridista tras varios malos resultados, hasta el punto de que Aurelien Tchouameni y Federico Valverde protagonizaron una pelea en el entrenamiento. Flick, en la rueda de prensa previa, rechazó comentar asuntos internos del rival y prefirió centrarse en su plantilla, consciente de la importancia del choque.
- AFP
Flick se niega a hacer comentarios sobre la situación del Madrid
Flick evitó comentar las especulaciones sobre el Real Madrid. Recordó que los problemas internos son normales en el fútbol, pero subrayó que no le corresponde hablar de otro club.
«Estas cosas pasan en todo el mundo, no solo en el Real Madrid», afirmó Flick. «Pero no quiero hablar de ello: no es mi equipo, no es mi club. Cuando sucede algo, todos vamos en la misma dirección; pueden pasar cosas, pero hay que afrontarlas. Así es».
«Uno de los mejores jugadores»
Flick habló sobre la amenaza de Mbappé, delantero del Madrid. El francés, con 24 goles, es uno de los delanteros más peligrosos del mundo y lidera la clasificación de goleadores de la liga.
«Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Tiene gran calidad», añadió.
- AFP
Un momento decisivo en la temporada del Barcelona
El Barcelona centra ahora toda su atención en el Clásico, donde una victoria le daría el título de Liga. El equipo de Flick quiere mantener su buen momento y ofrecer una gran actuación ante su histórico rival. Mientras, el Madrid busca acallar los rumores sobre problemas internos con una respuesta contundente en el campo.