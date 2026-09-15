Getty Images Sport
Traducido por
Hansi Flick, técnico del Barcelona, respalda la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro e insiste en que el ego del adolescente «no es un problema»
Flick respalda al confiado Yamal
Flick ha mostrado todo su apoyo a Yamal después de que el jugador de 19 años afirmara que merece ganar el Balón de Oro. Yamal declaró la semana pasada que, aunque él y el delantero del Real Madrid Kylian Mbappe son los mejores jugadores del mundo, el prestigioso premio individual debería ser para él.
Flick descartó rápidamente cualquier preocupación de que las contundentes declaraciones del adolescente fueran una señal de un ego desmedido. En cambio, el técnico alemán elogió la honestidad de su extremo estrella antes de la próxima ceremonia del Balón de Oro en Londres el 26 de octubre.
- Getty Images
Un ganador digno para el Barcelona
En la previa del duelo del Barça contra el Racing Santander, Flick dejó claro que la confianza de Yamal en sí mismo está totalmente justificada. Señaló el increíble éxito del joven tanto con su club como con su selección.
«Es sincero, tiene confianza en sí mismo», explicó Flick. «Esta temporada ha demostrado lo bueno que es. Es excepcional. Su opinión es que lo merece y yo también creo que lo merece: dos títulos [LaLiga y la Supercopa de España] con nosotros, la Copa del Mundo con la selección española, ¿por qué no?
«Es la misma confianza que tiene en el campo. Ya sea en un uno contra uno, un uno contra dos o un uno contra tres, todo el mundo en el estadio se queda como: “Guau”. Este es Lamine. Yo le apoyaré. Es increíble tener a un jugador como él. ¿Por qué no íbamos a [hacer campaña para que gane el Balón de Oro]? Es normal. Es nuestro jugador. Apoyamos a nuestro jugador».
Equilibrar la ambición con el éxito del equipo
Durante sus dos años al mando, Flick ha advertido de forma notoria a su plantilla de que los egos pueden acabar con el éxito. Sin embargo, restó importancia al temor de que la candidatura de Yamal al Balón de Oro pueda convertirse en una distracción no deseada.
Preguntado por si la aspiración de Yamal de ganar el Balón de Oro podría ser una distracción, Flick dijo: «Espero que no».
El entrenador añadió: «Estamos centrados en lo que podemos cambiar, en lo que está en nuestras manos, que es trabajar duro cada día. Si ganas títulos para el equipo, porque para mí lo más importante es ganar con el equipo, entonces te lo mereces porque has trabajado duro.
- Getty Images
La mirada puesta en el próximo reto
Yamal se enfrenta a una dura competencia por el máximo premio individual. El panorama sigue completamente abierto, con el delantero del Bayern de Múnich Harry Kane y el atacante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembele entre los otros grandes candidatos.
Por ahora, Flick y Yamal deben volver a centrarse en sus compromisos nacionales. El Barcelona buscará sumar seis victorias en seis jornadas de Liga cuando vuelva a la acción esta semana. El gigante catalán recibirá al recién ascendido Racing Santander en el Camp Nou el miércoles, lo que le brinda a Yamal otra oportunidad perfecta para exhibir sus credenciales para el Balón de Oro.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias