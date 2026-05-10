Getty Images Sport
Traducido por
Hansi Flick sufre una trágica pérdida antes del Clásico tras el fallecimiento de su padre, anunciado por el Barcelona
Tragedia en la jornada
El club catalán confirmó el domingo por la tarde el fallecimiento en un comunicado. La noticia llegó mientras el equipo terminaba de prepararse para recibir al Real Madrid, partido clave para el título de La Liga. El club trasladó sus condolencias a Flick y anunció que el técnico, pese al dolor familiar, dirigirá el encuentro.
Flick informó del fallecimiento al plantel en la reunión matutina y, tal como adelantó Marca, confirmó que dirigirá el encuentro desde el área técnica. Viajará a Alemania tras el partido para atender asuntos familiares, pero de momento se centra en cumplir con sus obligaciones profesionales en el último Clásico de la temporada.
- Getty Images
El apoyo de los blaugranas
El comunicado oficial del club reafirmó el apoyo unánime al entrenador. Textualmente: «El FC Barcelona y toda la familia blaugrana enviamos nuestro cariño a Hansi Flick tras el fallecimiento de su padre. Compartimos tu dolor y nuestros pensamientos están contigo y tu familia». Flick se ha ganado el respeto de la plantilla en poco tiempo. Su decisión de quedarse para el partido ha calado hondo entre los jugadores, que ahora deben concentrarse en el terreno de juego pese a la triste noticia. El club aún no ha confirmado los detalles de su viaje tras el partido del domingo.
La historia en juego
El Barcelona lidera la clasificación con 11 puntos de ventaja y puede asegurar matemáticamente el título ante el Real Madrid. Una victoria lo proclamaría campeón de la temporada 2025-26 e igualaría el historial oficial a 106 triunfos por lado.
El Real Madrid llega sin Kylian Mbappé, quien se quedó en la capital por molestias físicas. Aun así, los blancos intentarán aplazar la fiesta azulgrana. Un empate bastaría al Barça para el título, pero su meta es ganar.
- IMAGO / ZUMA Press
La plantilla apoya a Flick
La plantilla mantiene un profundo respeto hacia Flick, que dirigirá el partido de esta noche. Los jugadores resaltan su accesibilidad y exigencia, y Fermín López destaca la mejora colectiva bajo su mando. Esa armonía será clave en un encuentro tan importante y en estas circunstancias personales tan difíciles.
Gane o pierda, tras el encuentro viajará a Alemania para atender a su familia. Esta noche se cruzan deber profesional y pérdida personal, pues Flick busca un título histórico antes de partir.