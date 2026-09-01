El Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Arsenal para fichar a Jesus por una cantidad inicial de 10 millones de euros. El delantero brasileño de 29 años viajó a Cataluña el lunes para cerrar un contrato de dos años.

Jesus estuvo presente en el Camp Nou para ver cómo sus nuevos compañeros desmantelaban al Rayo Vallecano por 5-2. La contundente victoria permitió al Barça mantener su inicio perfecto de la temporada de Liga con tres triunfos consecutivos. Será presentado oficialmente el martes como el sexto gran fichaje del club en el mercado de verano.