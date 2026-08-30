Hansi Flick se deshace en elogios hacia Lamine Yamal mientras la joya del Barcelona recupera la sonrisa antes del choque contra el Rayo Vallecano

Flick ha querido tranquilizar a los aficionados del Barcelona respecto al estado de forma y físico de Yamal, al insistir en que el jugador de 19 años está a punto de volver a su mejor nivel. El extremo adolescente ha estado sometido a un intenso escrutinio tras un difícil inicio de campaña, que llegó después de una importante lesión en los isquiotibiales sufrida en abril. Pese a un discreto partido inaugural ante el Elche, Yamal dejó destellos de su brillantez incuestionable durante la reciente victoria sobre el Athletic Club, y su entrenador cree que la trayectoria apunta ahora claramente hacia arriba mientras el Barça prepara su visita al Rayo Vallecano.

Hablando ante los medios antes del choque de LaLiga del lunes contra el Rayo Vallecano, el técnico alemán no tardó en descartar cualquier preocupación a largo plazo sobre la progresión del adolescente. "Sé que todo el mundo está preocupado por cómo está Lamine, cómo le va. Y, por supuesto, mirad su situación, jugó un Mundial después de una lesión importante", dijo Flick a los periodistas. "Ahora está volviendo tras tres semanas de vacaciones... y también puede que el primer partido no fuera su mejor partido. Pero ya dije esto: estaba muy contento de que empezara el partido y de que trabajara para el equipo".