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Hansi Flick sale en defensa del «emocional» Lamine Yamal tras el último arrebato del joven prodigio del Barcelona en la banda
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Proteger a un talento generacional
El ambiente en torno a los preparativos del Barcelona ha estado marcado por los comentarios sobre la emotiva reacción de Yamal al ser sustituido en la segunda parte de la victoria del fin de semana contra el Atlético de Madrid en La Liga. El internacional español ha reaccionado con enfado ante su sustitución en varias ocasiones esta temporada, pero Flick se mantiene firme en que esa pasión es natural en un talento de talla mundial que se está abriendo camino en el fútbol de élite con solo 18 años.
Ofreciéndole todo su apoyo, Flick declaró: «Lo que tenemos que recordar es que Lamine tiene 18 años. Es un jugador increíble. A veces ves lo que hace y es asombroso, especialmente en situaciones de uno contra uno. Pero solo tiene 18 años. A veces se enfada cuando lo sustituyo, quizá porque está intentando regatear a cuatro o cinco defensas y disparar. Puede que se sienta frustrado. Es emocional, y eso está bien. Le apoyamos. Le ayudamos a crecer. Tenemos que cuidar de él. Sé que todo el mundo le está observando porque es fantástico. Pero solo tiene 18 años. Todos cometemos errores. Siempre le protegeremos. Será el mejor en el futuro».
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Un reto continental diferente
A pesar de la victoria del Barça sobre el Atlético en La Liga, Flick no tardó en subrayar que las noches de la Liga de Campeones plantean un reto y una intensidad totalmente diferentes en comparación con los encuentros nacionales. Cuando se le preguntó si los blaugranas tenían ventaja psicológica, el entrenador alemán explicó: «Es diferente. No del todo, pero sí diferente. La Liga de Campeones es una competición diferente. Así es como yo lo veo. Nos enfrentamos a un rival difícil con jugadores fantásticos. Queremos pasar a la siguiente ronda».
Derribando el muro de Simeone
Flick hizo hincapié en la dificultad de desmontar el equipo de Diego Simeone, destacando tanto su estructura como su fortaleza mental de cara al partido de ida. También abordó las preocupaciones relativas a la disciplina y el carácter físico del partido, insinuando algunas ideas tácticas concretas en las que el equipo ha estado trabajando.
Al profundizar en los puntos fuertes del Atlético y el planteamiento del Barcelona, Flick añadió: «El Atlético es un equipo duro. Tiene la actitud adecuada, jugadores rápidos y es fuerte sobre el terreno de juego. El sábado dio descanso a varios jugadores y aun así jugó bien. No es fácil marcar dos goles contra el Atlético. Eso es todo lo que puedo decir. Siempre es complicado. El partido será muy emocionante. Intentaremos conseguir un buen resultado, pero sabemos que tenemos que jugar allí. Queremos alcanzar nuestro objetivo. Tenemos que centrarnos en nuestro rendimiento y en lo que hacemos. Tenemos que centrarnos en nuestro propio juego. Eso es lo que quiero ver».
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Yamal aspira a escribir una nueva página en la historia
El Barcelona acoge el partido de ida con el objetivo de poner fin a una preocupante racha de 13 partidos europeos consecutivos sin mantener la portería a cero. Todas las miradas estarán puestas en Yamal, quien superará a Erling Haaland como el jugador más joven en alcanzar las 10 participaciones en goles en una sola campaña de la Liga de Campeones si marca o da una asistencia.