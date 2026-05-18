Bastoni se veía como fichaje prioritario, pero Flick tiene dudas técnicas. El técnico alemán no cuestiona su calidad, sino si encaja en un sistema agresivo y de alta intensidad que exige a los centrales moverse en grandes espacios.

Según Matteo Moretto, el nudo de la cuestión es que Flick quiere una defensa muy adelantada, lo que exige a los centrales velocidad de reacción y capacidad para retroceder en las transiciones. Aunque Bastoni es uno de los mejores defensas con balón de Europa, su falta de velocidad pura en la fase final preocupa a Flick, que lo ve como un riesgo estructural que podría generar fragilidad defensiva.