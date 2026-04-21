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Hansi Flick ofrece una declaración «totalmente sincera» sobre su futuro tras la eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones
El entrenador se pronuncia sobre la incertidumbre contractual
Flick atendió a los medios el martes, previa al duelo de Liga ante el Celta de Vigo, en su primera rueda de prensa tras la eliminación en cuartos de la Champions contra el Atlético. El técnico de 61 años, con contrato hasta 2027, aclaró sus planes ante los rumores sobre su futuro. Desde su llegada en 2024 ha guiado al Barça hacia el triplete nacional en su debut y la reciente Supercopa de España, y ahora lidera La Liga con nueve puntos sobre el Real Madrid a falta de siete jornadas.
Compromiso a largo plazo
El entrenador alemán sigue convencido de que la armonía del vestuario hace del Barcelona el escenario ideal para su familia y el cierre de su carrera. Aunque reconoce las aspiraciones continentales del club, Flick confirmó su deseo de prolongar su estancia en el Camp Nou tras lograr los objetivos de esta temporada.
Sobre su renovación, afirmó: «Quiero quedarme; este será el último paso de mi carrera, pero aún no es el momento de hablar de ello.
He sido feliz con la selección y el Bayern, pero aquí siento que todo a mi alrededor es lo mejor. En conjunto, con mi carrera y mi familia, soy muy feliz. El ambiente del vestuario es fantástico... La Champions League nos motiva; es el sueño del club y de la afición. Debemos mantenernos unidos y seguir intentándolo hasta conseguirlo».
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Reflexiones sobre la salida de la Unión Europea
A pesar de la eliminación europea, Flick mostró orgullo por el esfuerzo del equipo y subrayó que esta decepción debe impulsar la mejora del joven plantel.
Flick declaró: «Cada temporada es un viaje. Se puede sufrir una derrota como esta... el equipo es joven. La eliminación de la Champions League fue dolorosa. Pero tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en los próximos partidos y también la próxima temporada. Esto debería motivarnos. Tenemos que mejorar. Estoy orgulloso de mi equipo. Ahora pensamos en La Liga, tenemos ventaja pero aún no ha terminado. No será fácil; debemos darlo todo. Todos estamos orgullosos porque el equipo lo ha dado todo, pero duele».
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La atención se centra ahora en el Celta de Vigo
El Barcelona recibe al Celta de Vigo en el Camp Nou este miércoles con la meta de mantener su amplia ventaja sobre el Real Madrid. El equipo de Flick es favorito para revalidar el título, pero debe recuperarse pronto de la resaca europea. El técnico debe guiar a su joven plantel en esta exigente serie de partidos para asegurar el dominio ligero.