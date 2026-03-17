Hansi Flick ofrece información sobre el estado físico de Lamine Yamal de cara al partido decisivo de la Liga de Campeones contra el Newcastle, tras dejar en el banquillo al joven prodigio del Barcelona en la victoria ante el Sevilla

En declaraciones a los medios antes del partido, Flick se apresuró a tranquilizar a la afición sobre el estado de Yamal, al tiempo que advertía de la dura prueba física que les esperaba. «Está bien. Es el jugador que puede marcar la diferencia. Ayer entrenó de maravilla. El equipo también. Hoy igual. La Liga de Campeones es una de las mejores competiciones; todo el mundo quiere jugar ahí, y es una motivación extra para los jugadores», afirmó el entrenador.

Centrándose en la batalla táctica contra el Newcastle, Flick añadió: «Jugarán con una defensa individual. Será duro. Son un equipo físico y son peligrosos en el contraataque. Tenemos que hacer un partido perfecto, y eso es precisamente lo que intentaremos. Tenemos que jugar con convicción y encontrar los espacios libres».