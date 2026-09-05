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Moataz Elgammal

Traducido por

Hansi Flick nombra a Raphinha nuevo capitán del Barcelona en un hito histórico para un jugador brasileño

H. Flick
Raphinha
Barcelona
Primera División

Raphinha ha hecho historia oficialmente al convertirse en el primer jugador brasileño en ser nombrado capitán permanente del Barcelona. Tras las salidas de importantes figuras de liderazgo, el entrenador Hansi Flick y la plantilla del primer equipo han elegido al atacante, en gran forma, para llevar el brazalete y liderar al vigente campeón de España durante la próxima campaña 2026-27.

  • Papel de liderazgo histórico para Raphinha

    Raphinha ha sido nombrado capitán del Barcelona para la temporada 2026-27, convirtiéndose en el primer brasileño en ocupar ese cargo en el club, según informó ESPN. Hansi Flick eligió a Raphinha y Pedri como capitán y vicecapitán, mientras que una votación de la plantilla determinó que Eric García, Frenkie de Jong y Lamine Yamal completarían el grupo de liderazgo.

    Raphinha sustituye a Marc-André ter Stegen, que cerró una cesión al Ajax, mientras que Ronald Araújo también salió cedido al Liverpool. Flick explicó la decisión y afirmó: "Mi cuerpo técnico y yo llevamos aquí dos años, así que tenemos una visión más amplia de lo que ocurre en el equipo. Para mí, era importante tener dos capitanes. Yo decidí dos y los otros jugadores fueron nombrados por el equipo".

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    Flick explica su decisión sobre la capitanía

    El entrenador del Barcelona subrayó la influencia vital del brasileño dentro del vestuario como un factor clave para entregarle el brazalete de forma permanente. Después de haber ejercido ya como segundo capitán el año pasado, Raphinha dio un paso al frente cuando faltaban otros líderes.

    Flick profundizó en la dinámica de liderazgo y añadió: "El primero es Raphinha, el segundo es Pedri, el tercero es Eric y luego están Frenkie y Lamine. Para mí, cuando veo al equipo, los jugadores que tienen mucha influencia son Raphinha y también Pedri, entre otras cosas porque casi siempre juegan. Fue una decisión clara. Como he dicho, conozco al equipo mucho mejor que antes. Es un buen grupo, un buen grupo de liderazgo".

  • Triunfando en un nuevo papel central

    Desde que se incorporó al club procedente del Leeds United por unos 55 millones de euros en 2022, Raphinha se ha consolidado como una figura indispensable. Ha marcado 80 goles en 180 partidos, ayudando al Barcelona a ganar tres títulos de LaLiga, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

    Pese a llegar como extremo derecho, actualmente está rindiendo a gran nivel como delantero centro. «Lo está haciendo muy bien», dijo Flick sobre el atacante, que ha marcado cinco goles en tres partidos de liga. «Ahora mismo es la mejor opción para nosotros en esta posición. Él pone en marcha la dinámica y la presión porque tiene mucha intensidad y velocidad y nos ayuda mucho».

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  • RaphinhaGetty Images

    ¿Qué le espera al Barcelona y a Raphinha?

    Se espera que Raphinha continúe como delantero centro el domingo, cuando el Barcelona visite Mestalla para enfrentarse al Valencia. El club tiene la oportunidad de sumar cuatro victorias consecutivas en LaLiga y aprovechar la derrota del Real Madrid ante el Real Betis el viernes. Mientras tanto, Flick tomará una decisión de última hora sobre el estado físico de Yamal antes del saque inicial.

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