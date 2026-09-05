Raphinha ha sido nombrado capitán del Barcelona para la temporada 2026-27, convirtiéndose en el primer brasileño en ocupar ese cargo en el club, según informó ESPN. Hansi Flick eligió a Raphinha y Pedri como capitán y vicecapitán, mientras que una votación de la plantilla determinó que Eric García, Frenkie de Jong y Lamine Yamal completarían el grupo de liderazgo.

Raphinha sustituye a Marc-André ter Stegen, que cerró una cesión al Ajax, mientras que Ronald Araújo también salió cedido al Liverpool. Flick explicó la decisión y afirmó: "Mi cuerpo técnico y yo llevamos aquí dos años, así que tenemos una visión más amplia de lo que ocurre en el equipo. Para mí, era importante tener dos capitanes. Yo decidí dos y los otros jugadores fueron nombrados por el equipo".