Hansi Flick lanza un mensaje claro a Anthony Gordon mientras la estrella de Inglaterra espera su primer gol con el Barcelona tras su traspaso desde el Newcastle

En declaraciones a los medios tras el partido, el técnico alemán expresó su satisfacción por la disciplina táctica de Gordon y su adaptación general sobre el terreno de juego. En defensa de la aportación del fichaje del verano, el entrenador dijo: "Creo que Anthony nos da mucho, especialmente cuando recibe el balón. Siempre es capaz de controlarlo y luego pasárselo a uno de nuestros jugadores y, por tanto, mantener la posesión".

Añadió: "Por supuesto, como atacante, cuando tienes ocasiones, quieres marcar. Espero que marque muy pronto, porque eso también le ayudará a integrarse por completo. Pero estoy contento con él y valoro mucho lo que nos aporta".