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Adhe Makayasa

Traducido por

Hansi Flick lanza un mensaje claro a Anthony Gordon mientras la estrella de Inglaterra espera su primer gol con el Barcelona tras su traspaso desde el Newcastle

H. Flick
A. Gordon
Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha mostrado un firme respaldo a Anthony Gordon mientras el gran fichaje del verano continúa en busca de su primer gol en el fútbol español. El extremo inglés se quedó sin marcar en la dramática victoria por 2-4 del domingo en el campo del Levante, pero su técnico alemán sigue completamente encantado con sus aportaciones tácticas en líneas generales hasta ahora.

  • Gordon espera su primer gol

    El extremo inglés, que llegó en un traspaso millonario procedente del Newcastle United, no logró realizar ni un solo disparo durante la victoria del Barcelona por 4-2 sobre el Levante en el Estadio Ciudad de Valencia el domingo. Pese a su espera para marcar su primer gol con la camiseta blaugrana, el delantero ya ha dado cuatro asistencias y ha creado 10 ocasiones en La Liga esta temporada. Esa aportación creativa ha ayudado a los vigentes campeones a mantener un inicio impecable de campaña, con 15 puntos en cinco partidos.

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    Flick avala un fichaje estrella

    En declaraciones a los medios tras el partido, el técnico alemán expresó su satisfacción por la disciplina táctica de Gordon y su adaptación general sobre el terreno de juego. En defensa de la aportación del fichaje del verano, el entrenador dijo: "Creo que Anthony nos da mucho, especialmente cuando recibe el balón. Siempre es capaz de controlarlo y luego pasárselo a uno de nuestros jugadores y, por tanto, mantener la posesión".

    Añadió: "Por supuesto, como atacante, cuando tienes ocasiones, quieres marcar. Espero que marque muy pronto, porque eso también le ayudará a integrarse por completo. Pero estoy contento con él y valoro mucho lo que nos aporta".

  • El Barcelona iguala un inicio histórico

    La victoria en Valencia contó con un doblete de Lamine Yamal, además de los goles de Xavi Espart y Karim Adeyemi, lo que permitió al club igualar su mejor arranque histórico en una temporada de liga con un marcador global de 21-4. Al referirse a esa notable racha y a su ventaja de tres puntos sobre el Real Madrid en lo más alto de la clasificación, Flick dijo: "Estoy orgulloso. Estoy orgulloso de mi equipo y estoy orgulloso del club. Pero esto es solo el principio. No me fijo demasiado en los números, porque también pertenecen al pasado".

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    Se avecina un exigente calendario nacional

    El gigante catalán continúa su defensa del título recibiendo al Racing Santander en el Camp Nou en la sexta jornada de La Liga. El equipo de Flick afrontará después una exigente visita al Sevilla el sábado 19 de septiembre, antes de que la competición doméstica se detenga por el parón internacional. Esa exigente serie de partidos brinda a Gordon una excelente oportunidad para marcar y afianzar el liderato del Barcelona en la clasificación.

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