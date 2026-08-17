Los comentarios del entrenador llegaron tras una productiva victoria por 5-2 sobre el Basilea suizo en el St. Jakob's Park. Fue un partido en el que varios pesos pesados regresaron al grupo, entre ellos la sensación española Lamine Yamal, que marcó de penalti en su primera aparición desde que ganó el Mundial. Flick se mostró en general satisfecho con la actuación, especialmente en comparación con los anteriores esfuerzos de pretemporada, aunque no tardó en identificar aspectos que todavía necesitan retoques.

«Fue una buena prueba para nosotros; el Basilea jugó bien», explicó Flick. «No fue fácil jugar contra ellos. Quizá en la primera parte no jugamos con la rapidez que nos habría gustado, ni en cuanto al posicionamiento ni sin balón. Eso es lo que tenemos que mejorar. Tenemos potencial y estoy satisfecho con la prueba».

A pesar de señalar aspectos que deben mejorar sobre el césped, el entrenador subrayó que la aplicación diaria de la plantilla entre bastidores le da muchos motivos para el optimismo.

«Lo más importante es cómo entrenamos, la calidad y la intensidad, y eso es muy bueno», añadió Flick. «Puedo ver el nivel del equipo y eso es lo que más importa. Analizaremos este partido y también los entrenamientos. Y tenemos un partido esta semana, así que ya veremos».