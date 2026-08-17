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Hansi Flick lanza un claro mensaje sobre fichajes a la directiva del Barcelona mientras el gigante catalán acuerda un sorprendente acuerdo por Rodri
Flick exige más refuerzos pese al avance con Rodri
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha insinuado que el trabajo del club este verano está lejos de haber terminado, incluso cuando las informaciones confirman un gran avance en el mercado. Según esas informaciones, el gigante catalán ha acordado un traspaso de 65 millones de libras para fichar a Rodri procedente del Manchester City.
A pesar de esta importante inversión en la medular, Flick sigue insistiendo en que la plantilla necesita más retoques antes del cierre del mercado de fichajes. En declaraciones a los canales de comunicación internos del club, el extécnico del Bayern de Múnich se mostró transparente sobre su deseo de incorporar más caras nuevas. «Creo que necesitamos algunos jugadores más», afirmó Flick con rotundidad.
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El éxito en un ambiente amistoso impulsa la evolución táctica de Flick
Los comentarios del entrenador llegaron tras una productiva victoria por 5-2 sobre el Basilea suizo en el St. Jakob's Park. Fue un partido en el que varios pesos pesados regresaron al grupo, entre ellos la sensación española Lamine Yamal, que marcó de penalti en su primera aparición desde que ganó el Mundial. Flick se mostró en general satisfecho con la actuación, especialmente en comparación con los anteriores esfuerzos de pretemporada, aunque no tardó en identificar aspectos que todavía necesitan retoques.
«Fue una buena prueba para nosotros; el Basilea jugó bien», explicó Flick. «No fue fácil jugar contra ellos. Quizá en la primera parte no jugamos con la rapidez que nos habría gustado, ni en cuanto al posicionamiento ni sin balón. Eso es lo que tenemos que mejorar. Tenemos potencial y estoy satisfecho con la prueba».
A pesar de señalar aspectos que deben mejorar sobre el césped, el entrenador subrayó que la aplicación diaria de la plantilla entre bastidores le da muchos motivos para el optimismo.
«Lo más importante es cómo entrenamos, la calidad y la intensidad, y eso es muy bueno», añadió Flick. «Puedo ver el nivel del equipo y eso es lo que más importa. Analizaremos este partido y también los entrenamientos. Y tenemos un partido esta semana, así que ya veremos».
Gestión de la plantilla de cara al estreno en La Liga
Con la temporada nacional a la vuelta de la esquina, Flick está gestionando con cuidado la carga de trabajo de sus estrellas que han regresado. El técnico explicó que los niveles de forma física marcaron en gran medida su estrategia de rotaciones durante el amistoso ante el Basilea. Y continuó: "Algunos jugadores llegaron hace cinco días y tenemos que preparar el partido contra el Elche; tenemos que pensar quién puede ser titular, quién puede jugar los noventa minutos completos, y solo podemos hacer cinco cambios. Todo esto influye en cómo queremos gestionar este partido".
El encuentro sirvió como plataforma para que los nuevos llegados mostraran su potencial. Karim Adeyemi abrió el marcador tras recibir un pase de Raphinha, mientras que el fichaje adolescente Jesse Bisiwu acaparó los titulares con un doblete en los últimos minutos tras salir desde el banquillo. Flick sigue siendo optimista con la trayectoria del grupo, pero continúa insistiendo en que la profundidad actual de la plantilla puede no ser suficiente para una exigente campaña en varias competiciones, de ahí su insistencia en nuevos fichajes para respaldar la inminente llegada de Rodri.
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Cobrando impulso de cara al Trofeo Joan Gamper
El Barcelona entra ahora en la fase final de su preparación de pretemporada, que culminará con el prestigioso duelo del Trofeo Joan Gamper ante el gigante egipcio Al-Ahly. Será la última oportunidad para Flick de probar sus planteamientos tácticos antes de que arranque la competición contra el Elche el 23 de agosto.
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