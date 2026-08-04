Con varios miembros del núcleo azulgrana de regreso como campeones del mundo, los focos sobre el gigante catalán nunca han brillado tanto. Sin embargo, el extécnico del Bayern de Múnich considera que esta inyección de confianza es algo positivo, y no un obstáculo para la gestión de su vestuario. Flick ha insistido en que está bien preparado para la tarea de gestionar los egos de la plantilla.

«Los campeones nunca paran. Saben cómo ganar títulos y eso es importante. Este título debería darles más confianza. Cuando trabajas duro y te concentras cada día, se convierte en algo especial. Eso es lo que queremos lograr este año», declaró Flick durante su comparecencia ante los medios en Saint George’s Park.