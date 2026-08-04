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Hansi Flick habla sobre la gestión en el Barcelona de los egos de las campeonas del mundo tras la gloria veraniega de España
España conquista una histórica gloria en la Copa del Mundo
España derrotó a Argentina por 1-0 en la final del Mundial hace unas semanas. En una final marcada por la tensión táctica y la confrontación física, Ferran Torres emergió como el héroe de España. El delantero del Barcelona, que entró como suplente en la segunda parte, grabó su nombre en la historia del fútbol español con un potente disparo en el minuto 106. La victoria supone el segundo triunfo de España en un Mundial, se suma al logrado en 2010 en Sudáfrica y completa un raro pleno de grandes títulos internacionales. Además de Torres, al menos siete jugadores del Barcelona están en la selección española: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal. Este éxito ha generado preocupación por que puedan sentir que ya han alcanzado la cima de sus carreras.
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Flick, impasible ante la gestión de los egos de la plantilla
Con varios miembros del núcleo azulgrana de regreso como campeones del mundo, los focos sobre el gigante catalán nunca han brillado tanto. Sin embargo, el extécnico del Bayern de Múnich considera que esta inyección de confianza es algo positivo, y no un obstáculo para la gestión de su vestuario. Flick ha insistido en que está bien preparado para la tarea de gestionar los egos de la plantilla.
«Los campeones nunca paran. Saben cómo ganar títulos y eso es importante. Este título debería darles más confianza. Cuando trabajas duro y te concentras cada día, se convierte en algo especial. Eso es lo que queremos lograr este año», declaró Flick durante su comparecencia ante los medios en Saint George’s Park.
La búsqueda de un nuevo nueve
A pesar de las sensaciones positivas que rodean la mentalidad de la plantilla, Flick fue contundente sobre las carencias técnicas a las que se enfrenta actualmente el equipo. La salida de Robert Lewandowski al final de su contrato ha dejado un vacío importante en la posición de delantero centro que todavía no se ha cubierto de forma adecuada. Aunque el club se ha movido en el mercado y ha asegurado talento para las bandas, la falta de un «nueve» especializado sigue siendo una preocupación principal para el cuerpo técnico. Flick también está pendiente de noticias sobre Torres y del interés del Paris Saint-Germain.
«Depende del equipo. Tenemos que esperar. Tengo plena confianza en Deco y sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran. Veremos qué hacemos», dijo Flick.
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Superar los contratiempos por lesiones y la armonía del vestuario
La preparación para la nueva temporada no ha estado exenta de dificultades, como demuestra la cancelación de un amistoso programado contra el Preston North End debido a la falta de jugadores disponibles del conjunto inglés. Además, la lesión de Frenkie de Jong ha creado un vacío en el centro del campo, aunque Flick parece relativamente tranquilo ante la situación. En lugar de lanzarse al mercado a toda prisa en busca de un centrocampista de reemplazo, el técnico está centrado en el desarrollo interno de su plantilla y en la integración de los jugadores que regresan.
La confianza de Flick en sus métodos y en sus jugadores es evidente, pero la verdadera prueba llegará cuando comiencen los partidos oficiales. Gestionar las expectativas de una plantilla cargada de campeones del mundo mientras se sortean las limitaciones financieras y estructurales del club requiere un trato delicado. «Cuando trabajas duro y te centras cada día, al final se convierte en algo especial», concluyó Flick.
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