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Hansi Flick ha sido nombrado Entrenador del Año de La Liga tras llevar al Barcelona a conquistar dos títulos consecutivos de La Liga, en una temporada caótica para el Real Madrid
Una temporada histórica en la liga para el gigante catalán
Un comunicado oficial de La Liga del miércoles confirmó que Flick venció en la votación final a José Bordalás (Getafe) y Marcelino (Villarreal). El técnico alemán llevó al Barcelona a un triunfo excepcional en la liga, con 94 puntos, 95 goles a favor y solo seis derrotas en 38 jornadas. Además, el club catalán hizo historia al ganar los 19 partidos en casa por primera vez desde la era de 38 jornadas. Flick consolidó su estilo de juego en el club.
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Estadísticas increíbles pese a las decepciones en Europa.
En líneas generales, Flick ha logrado cifras destacadas en su etapa en España. Esta temporada, en 57 partidos ha sumado 44 victorias, 3 empates y 10 derrotas. Su éxito liguero contrasta con los problemas en Europa: por segundo año no alcanzó la final de la Liga de Campeones, al caer en cuartos contra el Atlético de Madrid. Pese a ese revés, su dominio nacional sigue incuestionable.
Aprovechar una campaña caótica del Real Madrid
Los logros de Flick en el Barcelona se resaltaron por el caos del Real Madrid. Mientras el club catalán gozaba de estabilidad, el equipo blanco vivió una temporada sin títulos, con crisis de vestuario y enfrentamientos entre jugadores y cuerpo técnico. La crisis alcanzó su cima con la salida de Xabi Alonso tras media temporada y la posterior llegada de Álvaro Arbeloa, que tampoco mejoró el juego. El equipo acabó el curso sin títulos. Ahora se prepara para una nueva era, probablemente bajo el mando de José Mourinho.
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Con la mirada puesta en la gloria continental la próxima temporada
Flick y su plantilla disfrutarán de un merecido descanso antes de preparar la próxima temporada. Aunque dominan la liga nacional, su objetivo será ganar la Liga de Campeones. El entrenador debe llevar esa regularidad a Europa para consolidar esta era como histórica.