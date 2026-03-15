Hansi Flick explica la decisión de dejar a Lamine Yamal en el banquillo para el partido del Barcelona contra el Sevilla

La exclusión de Yamal forma parte de una estrategia de rotación más amplia, ahora que el Barcelona afronta un calendario repleto de partidos. Con el decisivo partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Newcastle United a la vuelta de la esquina este miércoles, Flick está dando prioridad a la profundidad de la plantilla para garantizar que sus jugadores clave lleguen frescos a los retos tanto nacionales como europeos.

Flick destacó la importancia de los próximos días y señaló que no hay margen para el error si el club quiere mantener su racha. «Es una semana muy importante», señaló Flick. «Tenemos tres partidos antes del parón, desde hoy hasta el domingo, y tenemos que ganarlos todos. Ese es nuestro objetivo; tenemos que darlo todo».