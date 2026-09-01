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Hansi Flick elogia al «increíble» Raphinha mientras el Barcelona desmantela al Rayo Vallecano para mantener su inicio perfecto
El Barcelona sigue impecable
El Barcelona mantuvo su inicio perfecto de temporada en La Liga el lunes por la noche, al remontar una desventaja inicial para desmantelar al Rayo Vallecano en un vibrante partido de siete goles en el Spotify Camp Nou. El equipo de Hansi Flick mostró la fluidez ofensiva que se ha convertido en el sello distintivo de su primera etapa al frente, con Raphinha y Lamine Yamal firmando ambos un doblete. La victoria garantiza que el gigante catalán siga en lo más alto de la tabla con nueve puntos de nueve posibles, afianzando aún más su condición de aspirante temprano al título.
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Flick, impresionado por el liderazgo de Raphinha
Para Raphinha, su doblete eleva su cuenta a cinco goles en tres partidos. El brasileño ha visto puerta en todos los encuentros desde el inicio de la nueva temporada. Flick no pudo ocultar su admiración por Raphinha. Destacó el trabajo sin balón y la calidad técnica del exjugador del Leeds United, y señaló que su capacidad para empujar al equipo hacia delante en los momentos difíciles fue el factor decisivo en un partido que resultó más competido de lo que el marcador final podría sugerir a quienes no vieron los noventa minutos completos.
«Por supuesto que esperaba su actuación; es un futbolista de clase mundial. Siempre lo quiero en mi equipo. Y ser capitán le viene bien. Hoy han pasado muchas cosas que me han hecho feliz; algunos jugadores acaban de llegar y están rindiendo a un alto nivel. Y el espíritu del equipo es fantástico. Necesitamos mejorar en algunas áreas, y lo haremos», señaló Flick.
Llamamientos a la madurez pese a la lluvia de goles
Aunque Flick estaba encantado con el rendimiento ofensivo, señaló que el instinto natural del equipo por atacar a veces puede llevar a asumir riesgos innecesarios. Flick explicó su perspectiva táctica tras el pitido final. El técnico destacó que, aunque las fases iniciales del partido se jugaron a un gran nivel, la falta de un dominio total durante los 90 minutos sigue siendo un aspecto a mejorar.
«Jugamos fantásticamente en la primera parte. Reaccionamos bien al gol; era algo que podía pasar», dijo Flick. «En casa necesitamos controlar mejor el partido. Tener más posesión. Nuestra mentalidad, en el caso de algunos de nuestros jugadores, es ir hacia delante y atacar, pero a veces es necesario bajar el ritmo del partido».
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Mantener la dinámica ganadora
Con tres victorias en sus tres primeros partidos, el Barcelona se sitúa cómodamente en lo más alto de LaLiga. Ahora, el foco se desplaza a una complicada visita a Mestalla, donde se enfrentará al Valencia el domingo. Parece poco probable que Flick busque más refuerzos en los últimos días del mercado de fichajes, lo que sugiere que está contento de seguir adelante con el grupo actual. Preguntado por posibles operaciones de última hora, se mostró escéptico: "No sé si habrá más novedades, no lo creo. Pero ya veremos. No lo creo."
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