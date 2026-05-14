Hansi Flick elogia a las jóvenes promesas del Barcelona tras la sorprendente derrota ante el Alavés, que acaba con el sueño de los 100 puntos de los campeones de La Liga

El entrenador del Barcelona admitió su decepción por el resultado, pero destacó lo positivo de la rotación en un calendario tan apretado. Flick declaró: «Estoy decepcionado, pero debemos aceptarlo; nos enfrentamos a un equipo que lucha por no descender. No fue fácil.

«Vi a un equipo muy motivado. Gestionamos los minutos de los jugadores que más han jugado. Controlamos el partido en la primera parte, pero ellos atacan con mucha agresividad. Es normal. No estuvimos tan bien en ataque como de costumbre, pero estoy contento con lo que vi. Ya no es posible alcanzar los 100 puntos, pero les dije a los jugadores que vi cosas que me gustaron».







