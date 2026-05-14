Getty Images Sport
Traducido por
Hansi Flick elogia a las jóvenes promesas del Barcelona tras la sorprendente derrota ante el Alavés, que acaba con el sueño de los 100 puntos de los campeones de La Liga
Los campeones de la rotación se quedan cortos
Tras ganar el título ante el Real Madrid, Flick hizo ocho cambios en Mendizorrotza y debutó el central Álvaro Cortés. El Barcelona dominó el inicio con Rashford y Olmo, pero la falta de intensidad permitió al Alavés adelantarse con una volea de Diabaté justo antes del descanso. En la segunda parte, los locales defendieron con uñas y dientes y sumaron tres puntos vitales para la permanencia, acabando con la racha de doce victorias del Barcelona.
- AFP
Flick acepta el final de su carrera por el récord
El entrenador del Barcelona admitió su decepción por el resultado, pero destacó lo positivo de la rotación en un calendario tan apretado. Flick declaró: «Estoy decepcionado, pero debemos aceptarlo; nos enfrentamos a un equipo que lucha por no descender. No fue fácil.
«Vi a un equipo muy motivado. Gestionamos los minutos de los jugadores que más han jugado. Controlamos el partido en la primera parte, pero ellos atacan con mucha agresividad. Es normal. No estuvimos tan bien en ataque como de costumbre, pero estoy contento con lo que vi. Ya no es posible alcanzar los 100 puntos, pero les dije a los jugadores que vi cosas que me gustaron».
Elogios para el debutante de La Masia
Flick elogió el debut de Cortés y la aportación del resto de canteranos. Dijo: «Álvaro ha hecho un partido fantástico; [Xavi] Espart ha entrado bien, Tommy [Marques] ha tenido minutos, [Marc] Bernal ha vuelto y está a buen nivel, y era importante que [Marc] Casado jugara».
Sobre el debutante destacó: «Era su primer partido y estuvo muy bien: ganó duelos aéreos ante delanteros fuertes y mostró confianza con el balón. Le dije que jugara como entrena y ha mejorado mucho en las seis semanas que lleva con nosotros.
«Eso es lo que quiero ver en los jugadores jóvenes: que demuestren en el Barça Atlétic que se lo merecen. Así debe ser. Hay una conexión especial con La Masía; llevan muchos años jugando juntos. Es algo realmente fantástico».
- Getty Images Sport
Se acerca el final de temporada
El Barcelona buscará recuperar su ritmo ofensivo en las dos últimas jornadas, mientras Flick equilibra los minutos de los veteranos con la incorporación de los jóvenes. El campeón se centra en el partido en casa contra el Real Betis el 17 de mayo, antes de cerrar la temporada en Valencia seis días después. Con el título asegurado, la clave ahora es evaluar la profundidad de la plantilla de cara al mercado de fichajes de verano y la posterior gira de pretemporada.