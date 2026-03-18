AFP
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Hansi Flick desvela las instrucciones que dio en el descanso y que desencadenaron la goleada del Barcelona contra el Newcastle
Una primera parte caótica antes del dominio catalán
El partido comenzó con gran intensidad. Raphinha abrió el marcador en el minuto seis, pero Anthony Elanga empató en el 15. Marc Bernal volvió a poner por delante al gigante catalán, aunque Elanga volvió a marcar para poner el 2-2. Justo antes del descanso, un penalti de Lamine Yamal dio a los locales una ventaja de 3-2. Aunque la eliminatoria estaba bastante igualada en el global y poco separaba a ambos equipos al descanso, la segunda parte fue un dominio total del Barça. Fermín López marcó en el minuto 51, seguido de un doblete rapidísimo de Robert Lewandowski en los minutos 56 y 61. Raphinha completó entonces su doblete en el minuto 72, sellando una espectacular victoria por 7-2 y un triunfo global por 8-3.
El secreto del repunte en la segunda mitad
En declaraciones a los medios de comunicación, Flick reveló los ajustes tácticos concretos que exigió en el vestuario y que transformaron el rendimiento del equipo. El entrenador explicó su decisiva intervención: «Jugamos de forma demasiado directa en la primera parte. Ellos son buenos al contraataque y nosotros no lo estábamos haciendo bien. En la segunda parte conseguimos controlar mejor el partido.
«La primera parte fue muy dura. Sabíamos que nos presionarían. Marcamos dos goles, pero tuvimos muchos altibajos. Pusimos el 3-2 y, en el descanso, les dije a los jugadores que estábamos presionando constantemente hacia delante. Les dije que teníamos que presionarles, controlar el balón y colarnos por detrás cuando pudiéramos. Y funcionó bien».
Elogios a Lewandowski y el orgullo de La Masía
El técnico alemán también destacó la importancia de su veterano delantero, Lewandowski, quien batió el récord de Lionel Messi al marcar contra su 41.º rival diferente en la Liga de Campeones.
«No ha sido una situación fácil porque a él y a Ferran Torres se les juzga por los goles», señaló Flick. «Me alegro de que haya vuelto a marcar. Me alegro de que haya marcado en la Liga de Campeones. Tenemos muchos jugadores muy importantes para nosotros. Él tiene experiencia y es un gran goleador».
Centrándonos en LaLiga y el Atlético de Madrid
El Barcelona vuelve ahora a centrar su atención en La Liga, donde se encuentra cómodamente en lo más alto de la tabla. Este fin de semana recibe al Rayo Vallecano antes de enfrentarse al Atlético de Madrid el 4 de abril. El equipo de Diego Simeone será también su próximo rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones, y el partido de ida se disputará pocos días después de su enfrentamiento en la liga.
«La próxima ronda será muy difícil», advirtió Flick. «Tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Es lo que hicimos la temporada pasada y lo que vamos a intentar hacer esta».
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