Flick expresó su enorme satisfacción tras una victoria vital a domicilio en el Sánchez Pizjuán, un resultado que afianza su posición en lo más alto de LaLiga. Aunque la primera parte fue exigente para el conjunto catalán, los ajustes tácticos de Flick durante el descanso allanaron el camino para una dominante actuación en la segunda mitad.

En el centro de esa remontada estuvo un incontenible Raphinha, que continuó su extraordinario inicio de campaña al firmar un hat-trick clínico. Flick se deshizo en elogios hacia el brasileño, que esta temporada se ha adaptado a la perfección a un nuevo rol como falso nueve. "Su nivel es extremadamente alto. Conocemos su calidad y estoy muy contento. Es fantástico marcando goles, pero también sin balón", elogió Flick a Raphinha.