El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha defendido con firmeza la campaña del club para que Lamine Yamal gane el prestigioso Balón de Oro. En su rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Racing Santander, Flick se refirió a las recientes declaraciones sinceras del joven delantero sobre por qué merece el galardón.

«¿Y por qué no hacer campaña por Lamine? Es nuestro jugador, y apoyo a los jugadores que tienen confianza. Creo que es una buena idea. Apoyo a nuestros jugadores», declaró Flick.