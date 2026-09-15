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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traducido por

Hansi Flick defiende la campaña del Barcelona por el Balón de Oro para Lamine Yamal antes del choque contra el Racing Santander

Barcelona
H. Flick
Barcelona vs Racing Santander
Racing Santander
Primera División

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha defendido la campaña del club para que Lamine Yamal gane el Balón de Oro. El técnico alemán también expresó su deseo de que la ceremonia de entrega del premio llegue pronto para que la plantilla pueda centrarse por completo en el terreno de juego.

  • Apostando por el joven talento para la gloria mundial

    El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha defendido con firmeza la campaña del club para que Lamine Yamal gane el prestigioso Balón de Oro. En su rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Racing Santander, Flick se refirió a las recientes declaraciones sinceras del joven delantero sobre por qué merece el galardón.

    «¿Y por qué no hacer campaña por Lamine? Es nuestro jugador, y apoyo a los jugadores que tienen confianza. Creo que es una buena idea. Apoyo a nuestros jugadores», declaró Flick.

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    Elogiando la confianza y el mejor momento de forma

    Flick destacó las cualidades excepcionales de Lamine Yamal y señaló que su confianza en sí mismo sobre el césped se traduce directamente en acciones decisivas para ganar partidos y en una racha goleadora constante. El técnico admitió que habría preferido que el joven evitara parte de la tormenta mediática, pero en última instancia valora la refrescante sinceridad del jugador.

    «Es un jugador joven, es sincero y tiene confianza. Y eso me gusta. Tiene confianza en su juego. Queremos que siga así; así es como gana situaciones de uno contra uno y de uno contra dos. Eso es lo que le da la confianza. Si cree que se lo merece, entonces yo también», explicó Flick.

  • Una buena noticia para la final de la Champions League de 2029

    Al margen de los reconocimientos individuales, Flick expresó su satisfacción por la elección del Camp Nou como sede de la final de la Champions League de 2029. Aunque se mostró encantado por este hito para el club, el técnico alemán evitó pronunciarse sobre si seguirá ocupando el banquillo cuando el gran evento llegue a Cataluña.

    "Nuestro sueño es ganarla primero. Es una gran noticia acoger la final. Será increíble. Yo estaré aquí al cien por cien, no sé si como entrenador. Ya veremos. Nunca se sabe. Lo estoy disfrutando, pero nunca sabes lo que pasará", señaló.

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    Centrado en la prueba del Racing de Santander

    Mientras el ruido externo en torno a los premios y a las futuras sedes sigue creciendo, la prioridad inmediata de Flick sigue centrada en la competición doméstica y en gestionar la enorme carga de trabajo de su plantilla. El técnico blaugrana advirtió a sus jugadores contra la complacencia de cara a su duelo de la sexta jornada ante un Racing Santander con mucho ímpetu.

    «No estamos para batir récords ni nada de eso, lo que queremos es ganar partidos. Estamos centrados en ganar mañana... jugamos contra un gran rival, que sale con valentía, ataca en profundidad, a los espacios... tenemos que estar concentrados y demostrar que somos el mejor equipo en el partido», concluyó Flick.

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