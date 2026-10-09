Flick admitió que, aunque los parones internacionales y el calendario apretado no son lo ideal, debe gestionar la carga de trabajo de sus estrellas clave para evitar daños a largo plazo. Señaló que la presión sobre los futbolistas modernos es inmensa, especialmente por las exigencias de viaje de los amistosos internacionales, pero sigue comprometido con proteger la salud de su plantilla durante esta intensa racha de cinco partidos en apenas dos semanas.

"Hablamos de la selección... para cualquier jugador, es un logro en su carrera. Raphinha siempre lo da todo. Tenemos que plantearnos si era necesario jugar en Australia, a 30.000 kilómetros de distancia... pero tenemos que elegir amistosos, y eso no es posible en Europa", dijo Flick,

"Con la Nations League, tampoco es posible. Hay mucha presión sobre los jugadores. Tenemos que aceptar la situación tal y como es; no es la mejor, no es ideal, pero no puedo cambiarla. Tengo que gestionar la carga de trabajo".