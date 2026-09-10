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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Hansi Flick apoya al «especial» Lamine Yamal para el Balón de Oro mientras la estrella del Barcelona pulveriza un récord de Kylian Mbappe en la Champions League

L. Yamal
Barcelona
Ballon d'Or
K. Mbappe
Liga de Campeones
Barcelona vs Feyenoord
Feyenoord
Primera División
Real Madrid
H. Flick

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha afirmado con rotundidad que Lamine Yamal merece ganar el Balón de Oro tras su actuación récord en la Champions League. La sensación adolescente fue el catalizador de la goleada por 5-1 del conjunto azulgrana al Feyenoord para arrancar su campaña europea de manera contundente.

  • Yamal pulveriza el récord de Mbappe en la Champions League

    El Barcelona arrancó su campaña europea con una contundente victoria por 5-1 sobre el Feyenoord de la Eredivisie en un Camp Nou pasado por agua. Raphinha, como delantero centro improvisado, lideró la ofensiva con un doblete bien definido, mientras que los fichajes del verano Gabriel Jesus y Karim Adeyemi también vieron puerta antes de que Sem Steijn firmara el gol del honor tardío para los visitantes.

    Sin embargo, fue Yamal quien acaparó todos los focos al reescribir los libros de historia continental. El internacional español, de 19 años, dio dos asistencias y marcó con efecto un espectacular lanzamiento de falta directa en el minuto 77 para alcanzar las 21 participaciones de gol en su carrera en la Champions League (11 goles y 10 asistencias). Al hacerlo, superó la anterior marca de 20 de Mbappe para hacerse en solitario con el récord de más contribuciones de gol de un adolescente en la competición.

    Con 19 años y 58 días, el internacional español también se convirtió en el jugador más joven en marcar de falta directa para un club de La Liga en el mayor escenario de Europa, superando anteriores récords en poder de Arda Guler y Sergio Aguero.



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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Flick y Raphinha elogian al «especial» Yamal

    Tras un año estelar tanto con su club como con su selección, Yamal fue incluido a principios de esta semana en la lista de 30 nominados al Balón de Oro. En declaraciones a los medios después de la goleada al Feyenoord, Flick insistió en que su joven talismán merece plenamente el mayor premio individual del fútbol, cuando se anuncie el ganador en Londres el próximo mes.

    «Por supuesto, es mi jugador, un jugador del Barcelona», dijo Flick a los periodistas. «Merece ganar el Balón de Oro. Para mí, es genial. Se puede ver en cada partido que es especial. Nadie tiene esto como él. Creo que lo merece».

    Raphinha también elogió a su compañero y reveló que tuvo que mantener activamente motivado al adolescente durante el partido. «Sé cuándo está perdiendo la concentración porque las cosas no le están saliendo», explicó el capitán brasileño. «Intentaba animarle. Estoy muy feliz de que marcara, seguro que necesitaba ese gol».


  • El Barcelona deja clara desde pronto su candidatura europea

    El equipo de Flick suma ya 22 goles en sus cinco primeros partidos de la nueva campaña, lo que ha despertado un nuevo optimismo sobre sus opciones de presentar una seria candidatura a conquistar su primera Champions League desde 2015.

    El técnico alemán se mostró especialmente satisfecho con la presión incansable de su plantilla, aunque no tardó en recordar a sus jugadores que la temporada es una maratón y no un esprint.

    «Me gusta mucho lo que veo, pero también veo situaciones en las que tenemos que mejorar», señaló Flick. «Estoy muy contento con lo que están haciendo mis jugadores en el campo, pero siempre se puede mejorar. Queda mucho camino hasta el final. Creo que estamos entrenando muy duro, con mucha exigencia. Todo el mundo tiene esa hambre de mejorar... Necesitamos esta intensidad para nuestra filosofía».


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    Próxima parada para Yamal y compañía: el Levante

    Con sus tres primeros puntos europeos ya asegurados, el Barcelona volverá de inmediato a centrarse en sus compromisos domésticos. El líder de la liga viaja este fin de semana para enfrentarse al Levante, donde buscará ampliar a cinco partidos su impecable racha de victorias en LaLiga y afianzar su puesto en lo más alto de la clasificación.