Hansi Flick admite que el delantero del Barcelona está falto de confianza tras ocho partidos sin marcar, mientras que Lamine Yamal salva el día contra el Athletic Club
Flick apoya a Torres en medio de su mala racha goleadora
El estratega alemán sigue confiando en que la velocidad y el dinamismo de Torres acabarán superando esta mala racha, a pesar de que el delantero falló varias ocasiones claras durante el partido en Bilbao. Flick destacó que el cuerpo técnico está totalmente comprometido con ayudar al jugador a recuperar su puntería, ya que la competencia interna por un puesto en el once inicial sigue intensificándose de cara a los próximos partidos europeos.
La sinceridad de Flick con respecto a Ferran Torres
En la rueda de prensa posterior al partido, Flick se refirió al bajón de forma del internacional español. «¿Ferran? Ahora mismo le falta confianza, pero estamos trabajando en ello. Es importante intentarlo todo en los partidos; tiene una buena dinámica, es rápido y ahora mismo solo está teniendo un poco de mala suerte, pero si puedo ayudarle, lo haré», declaró el entrenador. Ferran tuvo una gran ocasión justo antes del descanso con un remate de tacón que se fue fuera por milímetros, lo que provocó su sustitución por Robert Lewandowski.
Lamine Yamal hace magia en Bilbao
Lamine Yamal volvió a ser decisivo al marcar con su característico disparo con la izquierda en el minuto 68 para romper el empate. Flick también elogió el regreso de Pedri, que salió desde el banquillo, y el espíritu de equipo, diciendo: «Por supuesto que Pedri cambia los partidos; lo hemos vuelto a ver hoy. Estoy orgulloso de ellos... este ambiente especial en el equipo, cómo se mantienen unidos, el entorno, todo es fantástico».
Añadió sobre Yamal: «No ha hecho su mejor partido, pero su gol ha decidido el encuentro. Cuando tiene espacio, oportunidades... entrena mucho. Es bueno que pueda resolver el partido en una situación así».
Las secuelas de un duelo eléctrico
El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, lamentó la falta de precisión de su equipo en el remate en comparación con el líder de la liga. «Nos vamos frustrados por el resultado; merecíamos más», afirmó. «Pero hay que tener en cuenta que el rival no perdona. Hay que aprovechar las ocasiones que se tienen, porque ellos aprovechan la única que tienen para marcar por toda la escuadra». La victoria mantiene al Barcelona a cuatro puntos del Real Madrid.
