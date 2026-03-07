Hansi Flick admite que el delantero del Barcelona está falto de confianza tras ocho partidos sin marcar, mientras que Lamine Yamal salva el día contra el Athletic Club

Lamine Yamal volvió a ser decisivo al marcar con su característico disparo con la izquierda en el minuto 68 para romper el empate. Flick también elogió el regreso de Pedri, que salió desde el banquillo, y el espíritu de equipo, diciendo: «Por supuesto que Pedri cambia los partidos; lo hemos vuelto a ver hoy. Estoy orgulloso de ellos... este ambiente especial en el equipo, cómo se mantienen unidos, el entorno, todo es fantástico».

Añadió sobre Yamal: «No ha hecho su mejor partido, pero su gol ha decidido el encuentro. Cuando tiene espacio, oportunidades... entrena mucho. Es bueno que pueda resolver el partido en una situación así».