Hans-Joachim Watzke admite que el Borussia Dortmund no puede competir con el Bayern de Múnich, «favorito abrumador»

Watzke reconoció abiertamente la brecha que separa al Dortmund de sus rivales más directos y admitió que el enorme poder económico del Bayern hace que competir por el título de liga esté cada vez más desequilibrado.

Al reflexionar sobre la lucha por el título en declaraciones a Sky Germany, Watzke dijo: "Bueno, hay que ser honestos, la temporada pasada hicimos una buena Bundesliga y sumamos 73 puntos. En el pasado, eso habría bastado para ganar el título. Hoy ya no es así porque el FC Bayern domina todo.

"En el Dortmund solo podemos hacer ciertas cosas para cambiar eso, porque la diferencia entre los dos mejores clubes de Alemania se ha vuelto tan enorme en lo económico. Así que no debemos engañarnos: el Bayern de Múnich es el gran favorito".