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Hans-Joachim Watzke admite que el Borussia Dortmund no puede competir con el Bayern de Múnich, «favorito abrumador»
Watzke reconoce la supremacía del Bayern
El presidente del Dortmund, Watzke, espera que la lucha por la Bundesliga 2026-27 siga un patrón familiar después de que el Bayern conquistara su 13.º título en 14 temporadas. El gigante bávaro encontró poca resistencia en su camino hacia el título la pasada campaña, en la que estableció un récord de la competición con 122 goles. Kompany también inscribió su nombre en los libros de historia al convertirse en el cuarto entrenador que gana la liga en cada una de sus dos primeras temporadas, uniéndose a Ernst Happel, Hansi Flick y Pep Guardiola.
- Getty Images Sport
El técnico admite que la lucha por el título está perdida
Watzke reconoció abiertamente la brecha que separa al Dortmund de sus rivales más directos y admitió que el enorme poder económico del Bayern hace que competir por el título de liga esté cada vez más desequilibrado.
Al reflexionar sobre la lucha por el título en declaraciones a Sky Germany, Watzke dijo: "Bueno, hay que ser honestos, la temporada pasada hicimos una buena Bundesliga y sumamos 73 puntos. En el pasado, eso habría bastado para ganar el título. Hoy ya no es así porque el FC Bayern domina todo.
"En el Dortmund solo podemos hacer ciertas cosas para cambiar eso, porque la diferencia entre los dos mejores clubes de Alemania se ha vuelto tan enorme en lo económico. Así que no debemos engañarnos: el Bayern de Múnich es el gran favorito".
Enfoques opuestos en el mercado de fichajes
La diferencia entre ambos equipos quedó subrayada por sus contrastadas estrategias de fichajes durante el mercado de verano. El Bayern reforzó su plantilla campeona con las llegadas de Ismael Saibari y Nathaniel Brown, al tiempo que mantuvo a su delantero talismán, Harry Kane, en el Allianz Arena. En cambio, el equipo de Niko Kovac optó por invertir en talento emergente con los fichajes de Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas y Joane Gadou, después de haber sufrido ya un primer revés con una derrota por 2-1 ante el Bayern en la Supercopa Franz Beckenbauer.
- AFP
El estreno de la Bundesliga pone a prueba la determinación
El Borussia Dortmund inicia su campaña 2026-27 de la Bundesliga este sábado, cuando reciba al Hamburgo en el Signal Iduna Park. Niko Kovac se enfrenta de inmediato al reto de integrar a sus jóvenes incorporaciones del verano antes de que se intensifique el calendario de partidos nacionales y europeos. Un inicio convincente será esencial para coger impulso desde el principio y mantener al Dortmund competitivo en la zona alta de la tabla.
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