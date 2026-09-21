Geisser
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Hannes Delcroix, defensa mundialista de Haití, firma un espectacular hat-trick para el líder suizo Lugano
Un defensa sella un rápido triplete
Delcroix acaparó el protagonismo al marcar tres goles entre los minutos 35 y 52 para guiar al Lugano hacia una contundente victoria por 4-0 a domicilio ante el Lausanne. Aprovechando los envíos a balón parado, el central de 27 años abrió el marcador con un remate a bocajarro antes de añadir dos certeros cabezazos al inicio de la segunda parte. Los locales se desmoronaron aún más tras la expulsión de Sekou Kone, y el posterior gol en propia puerta de Karim Sow puso la guinda a una rotunda actuación lejos de casa.
- Sergio Brunetti
Se registró un hito goleador histórico
La inesperada lluvia de goles llegó después de que Delcroix hubiera marcado solo cuatro tantos en toda su carrera sénior a nivel de clubes antes del pitido inicial. Ese estallido goleador puso de relieve su perfecta adaptación en Suiza tras su traspaso definitivo desde el Burnley en enero de 2026. En un trepidante lapso de 17 minutos en el Stade de la Tuiliere, el defensa estuvo cerca de duplicar su registro de por vida de una forma memorable.
La ambición de ascender al Championship cobra impulso
El resultado del domingo dejó al Lugano con seis puntos de ventaja sobre Sion y Young Boys en lo más alto de la clasificación después de sumar ocho victorias en sus primeras nueve jornadas de liga. Ese fulgurante estado de forma alimenta la creciente creencia de que el conjunto del Tesino puede sostener su pelea por su primer título de la liga suiza desde 1949. Tras haber disputado todos los minutos con Haití durante el Mundial, la defensa ha aportado una serenidad y una autoridad vitales a la zaga de Mattia Croci-Torti.
- justpictures.ch
La pelea por el título se somete a examen
El parón internacional ofrece un respiro bienvenido a los líderes de la liga para recargar energías antes de retomar su asalto al título. Los hombres de Croci-Torti volverán a la acción el 10 de octubre, cuando recibirán al FC Luzern, situado en la zona media de la tabla, en el AIL Arena. Con el Lugano promediando actualmente tres goles por partido, mantener su eficacia y la solidez de su zaga será vital para preservar ese cómodo colchón.
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