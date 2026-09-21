El resultado del domingo dejó al Lugano con seis puntos de ventaja sobre Sion y Young Boys en lo más alto de la clasificación después de sumar ocho victorias en sus primeras nueve jornadas de liga. Ese fulgurante estado de forma alimenta la creciente creencia de que el conjunto del Tesino puede sostener su pelea por su primer título de la liga suiza desde 1949. Tras haber disputado todos los minutos con Haití durante el Mundial, la defensa ha aportado una serenidad y una autoridad vitales a la zaga de Mattia Croci-Torti.