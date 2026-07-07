Hannah Waddingham, protagonista de «Ted Lasso», promete una «temporada maravillosa» para las «Lady Greyhounds», mientras Jason Sudeikis recupera el mundo del AFC Richmond en la cuarta temporada

La expectación crece mientras el fenómeno de Apple TV se prepara para su cuarta temporada. Waddingham, quien interpreta a Rebecca Welton, propietaria del AFC Richmond desde el piloto, confirmó que los nuevos episodios mantendrán el alto nivel que los seguidores esperan de esta producción ganadora de un Emmy.

La actriz ha mostrado su entusiasmo por la dirección de los nuevos guiones y la evolución del club. Sobre la calidad de la producción, Waddingham ha dicho: «Oh, va a ser… el guion sigue siendo excelente, como siempre, y tenemos a nuestras Lady Greyhounds. Así que va a ser una temporada maravillosa».



