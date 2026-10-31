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Genoa CFC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Handanovic: «Spalletti y Conte son los entrenadores de los que más he aprendido. El brazalete de capitán resta energías en el campo»

Inter Milán
S. Handanovic
A. Conte
L. Spalletti
M. Icardi
Lautaro Martínez

Los años más intensos de la carrera de Handanovic en el Inter son aquellos de los que más aprendió en el campo y en la gestión del grupo.

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El brazalete de capitán, los entrenadores de los que más aprendió, la gestión de la competencia. Samir Handanovic vivió en el Inter momentos en los que, para bien o para mal, tuvo que asumir muchísimas responsabilidades. En una entrevista concedida a Repubblica, el exportero esloveno explicó qué le enseñaron aquellos momentos y qué se lleva de ellos en su actual labor como entrenador.

  • SPALLETTI Y CONTE

    «¿Los entrenadores que más me han enseñado? Spalletti y Conte. El primero me pedía que fuera un hombre más en la construcción del juego. Ya estaba preparado, sabía jugar con los pies. De Conte aprendí la mentalidad ganadora, que implica a todo el club. El listón sube para todos».

  • EL BRAZALETE DE CAPITÁN

    «Seguí siendo la misma persona, pero con más responsabilidades. El brazalete te resta energía en el campo. Tienes que ser un ejemplo en todo: cómo te presentas, cómo entrenas, tu comportamiento e incluso tu ropa. Tienes que ser justo con tus compañeros y servir de enlace con el entrenador y el club».

  • LAUTARO, CAPITÁN

    «¿Lautaro es un buen capitán? Solo sus compañeros pueden decirlo. Lo que dicen los demás son habladurías».

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  • ENSEÑAR A LOS JÓVENES

    «¿Entrenar en las categorías inferiores? He dado muchas cosas a los chicos y he aprendido mucho de ellos, también en el plano emocional. Hay que ser educador y psicólogo. Los jóvenes son esponjas. No es solo fútbol y el dinero todavía tiene poco que ver».

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