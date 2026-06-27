La selección femenina de fútbol de Estados Unidos lleva años marcando la pauta en el fútbol estadounidense.

Cuatro Copas del Mundo, cinco oros olímpicos y varias generaciones de jugadoras que han marcado la excelencia del fútbol. Mallory Swanson, campeona mundial y olímpica con la selección femenina, ahora sigue cómo el equipo masculino busca su propio momento histórico.

«Podemos ir a los partidos y estar allí», explicó Swanson a GOAL cuando se le preguntó si sentía alguna conexión con la selección masculina. «Así que creo que esa [conexión] surge de forma natural, y ha sido muy especial poder apoyarles, ser su aficionada, respaldarles y seguir animándoles».

Su respaldo llega en un momento clave: la selección masculina de Estados Unidos (USMNT) avanza a la ronda de 32 con una confianza creciente. El equipo masculino no ha mostrado el mismo dominio, pero siempre ha exhibido potencial. Ahora, en este Mundial de la FIFA, la historia parece cambiar. Quizá ayude jugar en casa o quizá sea el grupo correcto en el momento correcto. Pero si se pregunta a los jugadores de ambas selecciones de Estados Unidos, todos apuntan lo mismo: una convicción interna, una mentalidad de «Una nación» y la sensación de que este USMNT puede seguir avanzando.