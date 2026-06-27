«Han sorprendido a algunos»: la estrella de la selección femenina de EE. UU., Mallory Swanson, elogia la confianza de la selección masculina y habla del vínculo entre ambos equipos

La selección femenina de fútbol de Estados Unidos lleva años marcando la pauta en el fútbol estadounidense.

Cuatro Copas del Mundo, cinco oros olímpicos y varias generaciones de referentes mundiales lo demuestran. Mallory Swanson, campeona mundial y olímpica con la selección femenina, ahora sigue cómo el equipo masculino busca su propio momento histórico.

«Podemos ir a los partidos y estar allí», explicó Swanson a GOAL al preguntársele si sentía conexión con la selección masculina. «Así que esa conexión surge de forma natural, y ha sido muy especial poder apoyarlos, ser su aficionada, respaldarlos y seguir animándolos».

Su respaldo llega en un momento clave: la selección masculina de Estados Unidos (USMNT) avanza a la ronda de 32 con una confianza creciente. El equipo masculino no ha mostrado el mismo dominio, pero siempre ha exhibido potencial. Ahora, en este Mundial de la FIFA, la historia parece cambiar. Quizá ayude jugar en casa o quizá sea el grupo adecuado en el momento adecuado. Pero si se pregunta a los jugadores de ambas selecciones estadounidenses, señalarán lo mismo: una convicción interna, una mentalidad de «Una Nación» y la sensación de que este grupo de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos puede seguir adelante.