Aunque el anuncio pilló por sorpresa tanto a aficionados como a periodistas, el Ajax llevaba tiempo trabajando con diligencia y en secreto en la operación. El club logró convencer al mediapunta alemán para que se mudara a Ámsterdam pese a la competencia de otros pretendientes.

Al hablar sobre el exitoso traspaso, Jordi Cruyff dijo: "Julian ha elegido al Ajax y estamos absolutamente encantados por ello. Llevamos varios meses en conversaciones y también tuvo la oportunidad de fichar por otros clubes.

"Con Julian incorporamos a un gran internacional, con una enorme experiencia y una mentalidad fantástica. Estoy convencido de que aportará una calidad real a nuestra plantilla".







