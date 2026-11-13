«Han ido tirando»: advierten al Manchester United de que será difícil vender a sus jugadores que cobran demasiado y no han rendido como se esperaba, mientras Mauricio Pochettino prepara sus planes de fichajes para el mercado de enero
Pochettino toma el relevo de Carrick como entrenador
Se ha acusado al Manchester United de no hacer lo suficiente en el verano de 2026 para aprovechar las bases sentadas por el tercer puesto y la clasificación para la Champions League logrados con Michael Carrick.
Los fichajes fueron decepcionantes, ya que no se invirtieron grandes sumas en futbolistas capaces de marcar la diferencia. Tampoco se reforzó una defensa que lleva tiempo mostrándose insegura y encajando demasiados goles.
El equipo está pagando las consecuencias, con la destitución de Carrick como entrenador tras una humillante caída a la zona de descenso de la Premier League bajo su dirección. En lugar de contratar a un entrenador de mano dura como Antonio Conte, el Manchester United ha depositado su confianza en Pochettino, exentrenador del Chelsea y del Tottenham.
Pochettino no llegará hasta apenas unos días antes de una exigente visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool, lo que dejará al argentino poco tiempo para abordar los problemas que le complicaron tanto la vida a su predecesor inmediato y, antes que a él, a varios técnicos de renombre.
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Se esperan operaciones en el primer mercado de fichajes de 2027
Pochettino querrá imprimir su propio sello, lo que podría traducirse en cambios en el once titular en los próximos partidos. Con la llegada de un nuevo año, se abrirá un mercado de fichajes en el que podrán incorporarse caras nuevas, dispuestas a implicarse en un proyecto ambicioso y a dar el 100 % en todo momento.
Se considera que el United tiene actualmente demasiados jugadores en su plantilla que no encajan en ese perfil. Habrá que buscar la salida de determinados futbolistas para liberar espacio en una plantilla que necesita urgentemente una renovación.
¿Deberían temer las estrellas veteranas de Old Trafford por su futuro?
Preguntado si hay grandes nombres en Manchester que deberían temer seriamente por su futuro, Parker, exdefensa del Manchester United que ganó la Premier League y que habló en colaboración con Players Time reports, declaró a GOAL: «El problema es que los que tienen contrato no se van a marchar porque saben que no van a cobrar lo que están cobrando y que van a tener que trabajar muchísimo más de lo que han tenido que hacerlo en los últimos años.
»Han ido tirando sin esforzarse, han conseguido que despidan a entrenadores y se sienten invencibles. Así que ahora deberían sentirse un poco más vulnerables, porque se les ha acabado el chollo. Todo el mundo sabe ya lo que ha pasado.
»Llevo años diciéndolo y ahora todo el mundo lo sabe. No solo otros jugadores o unas pocas personas de los medios: lo sabe el público, lo sabe la gente en general. Incluso ellos observan con lupa a estos jugadores que, en teoría, han estado escaqueándose, fingiendo lesiones y reapareciendo justo cuando llega un nuevo entrenador.
»Si yo lo veo, la gente de la calle también lo ve. Pochettino sin duda lo sabe y sabe quiénes son. Así que, por mucho que se esfuercen al máximo, saben lo que les espera a largo plazo, y eso les dice que no pueden seguir en ese club porque su época de éxitos ya ha pasado».
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Calendario del Manchester United 2026-27: El Liverpool, primer rival de Pochettino
Los aficionados del United tendrán sus propias opiniones sobre quiénes deberían formar parte de los planes y quiénes no de cara al futuro inmediato y a largo plazo en Old Trafford, pero será Pochettino quien tome las decisiones definitivas.
Se hace cargo de un equipo que ocupa el 18.º puesto en la Premier League y que solo ha sumado ocho puntos en los 10 partidos disputados hasta ahora. Le espera un estreno de máxima exigencia en Merseyside, aunque ese encuentro también podría ser la ocasión perfecta para unir al grupo y conseguir que todos vuelvan a estar en sintonía.
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